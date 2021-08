La nouvelle maman Lilliana Vazquez parle de la conception de la chambre de son fils

Nous avons interviewé Lilliana Vazquez parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Les produits présentés proviennent d’une marque pour laquelle elle est payée. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

ET! Les acheteurs de nouvelles peuvent toujours compter sur Lilliana vazquez pour partager des recommandations de cadeaux sur le point et des idées personnelles sur les produits qu’elle aime. Maintenant, le E! la personnalité est en train de préparer la pépinière elle et son mari Patrick McGrath conçu pour leur fils Santiago avec Pottery Barn Kids. Bien sûr, notre experte en mode résidente a incorporé des éléments de son style personnel dans le design, expliquant : « La crèche est autant pour les parents que pour les enfants, surtout quand les enfants sont encore si petits. Je pense qu’une crèche devrait être juste une extension des autres espaces de votre maison. “

La nouvelle maman a déclaré: “Je pourrais prendre n’importe quel morceau de la chambre de bébé et le mettre dans mon salon et cela fonctionnerait complètement. Je pourrais mettre le berceau dans ma chambre principale et cela aurait l’air incroyable. Si vous pouvez prendre ces morceaux et les mettre dans le reste de votre maison, c’est une extension de vous et de votre partenaire. C’est une extension de votre façon de vivre. C’est ce que je pense de si spécial à propos de cet espace. “

Plus précisément, elle a créé une pièce qui “est chaleureuse, accueillante et confortable”, ajoutant: “Je pense que parfois, il est facile de penser que la chambre d’enfant est temporaire. Il n’y est que jusqu’à ce qu’il se transforme en un lit pour tout-petit. Je n’aurais pas à s’inquiéter de changer dans deux ou quatre ans. Pour moi, c’est un design auquel nous nous engageons et je suis très reconnaissant envers leur équipe. Ils étaient tellement merveilleux de travailler avec eux. Nous l’avons créé ensemble . “

Liliana a expliqué sa philosophie de conception et les pièces Pottery Barn Kids qu’elle a sélectionnées pour la chambre de Santi dans une interview exclusive avec E! Nouvelles.