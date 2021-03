Instagram

Un mois et demi après avoir donné naissance à une petite fille nommée Row Renggli McGraw, la star des « Rich Kids of Beverly Hills » affiche sa forme fabuleuse dans le deux pièces.

Morgan Stewart n’a pas besoin de garde-robe post-partum. Un mois et demi après avoir donné naissance à son premier enfant avec son mari Jordan McGraw, l’ancienne star de « Enfants riches de Beverly Hills»A révélé que son corps post-bébé est toujours aussi flatteur qu’il l’était avant sa grossesse.

Le mardi 30 mars, la femme de 32 ans a montré sa silhouette dans un selfie brûlant qu’elle a partagé via Instagram Story. Basculant un chignon en désordre, un minuscule bikini noir et une paire de dormeuses blanches, elle a pris la pose devant un miroir mural entre les traitements de spa. Sur l’image, elle a simplement écrit: «Six semaines après l’accouchement».

Morgan Stewart affiche la forme post-partum dans son histoire Instagram.

Sur le selfie grésillant, le « Pop du jour » et « Pop nocturne”Co-animateur a également tagué @flavialanini, le fondateur de Flavia Lanini Beauty Institute. Avant d’afficher sa silhouette, elle a publié une photo d’une table de messages confortable avec une légende comme suit: « Détox sérieux ce matin. »

Traitement spa de Morgan Stewart.

Morgan a accueilli une petite fille avec Jordan le 16 février. La beauté de la télévision a annoncé l’heureuse nouvelle dans un post Instagram daté du 17 février. À l’époque, elle a publié une photo d’elle tenant le nouveau-né, qu’elle et son mari ont appelé Row Renggli McGraw, assis sur un lit d’hôpital.

Dans la légende de l’article, Morgan a déclaré: «Row Renggli McGraw voulait juste que je vous informe rapidement qu’après 30 heures, 27 jus de pomme et 16 poussées plus tard, elle a décidé de rejoindre notre groupe! Et c’est certainement la fille la plus cool que j’aie jamais rencontrée. Elle a suivi avec une autre photo d’elle et de Row dans un canapé blanc douillet, et une légende qui disait: «Le mois le plus heureux de ma vie.»

Morgan et Jordan ont rendu public leur histoire d’amour en mars 2020. En juillet de la même année, le fils du gourou de l’auto-assistance télévisuelle Dr Phil McGraw proposé à la star de la télévision. Les deux ont annoncé qu’ils attendaient un enfant ensemble le mois suivant.

En décembre, le couple a officialisé leur relation. Le Dr Phil les a félicités en publiant sur Instagram: «Tellement heureux pour vous et Morgan! C’est inspirant de voir l’amour que vous partagez et j’ai hâte que la vie que vous partagerez se déroule. Je vous aime tous les deux!! Bon travail Jordan!

