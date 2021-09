La nouvelle marque de l’étui en silicone pour iPhone 13 Pro Max pourrait mettre fin au débat sur le nom

in

Si tout se passe comme prévu, Apple devrait annoncer l’iPhone 13 plus tard ce mois-ci. Et maintenant, nous pourrions savoir avec plus de certitude qu’il portera effectivement ce nom plutôt que l’iPhone 12 précédemment répandu.

Bien que l’on se demande depuis longtemps si Apple déciderait contre l’iPhone 13 et utiliserait plutôt le surnom 12s, une nouvelle vidéo Twitter semble avoir révélé le nom réel via une pile de coques Apple iPhone 13 Pro Max.

Partagée à l’origine par le compte Twitter @PinkDon1 avant d’être supprimée, la vidéo a maintenant été rechargée par Majin Bu, nous donnant un autre aperçu de ce qui semble être une tonne d’étuis en silicone pour iPhone 13 Pro Max d’Apple.

Coque en silicone iPhone 13 Pro Max #Apple #IPhone13 pic.twitter.com/jkcQ0sdtXF – Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) 4 septembre 2021

Les étuis et l’emballage semblent correspondre à ce à quoi nous nous attendrions à ce que les propres étuis d’Apple ressemblent et le nombre indiqué dans cette courte vidéo suggère qu’ils se trouvent dans un centre de distribution exploité par Apple ou l’un de ses fournisseurs.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Certains s’étaient demandé si Apple pourrait éviter d’utiliser le numéro 13 en raison de divers problèmes potentiels, allant des personnes pensant que le numéro était malchanceux aux phobies liées au numéro lui-même. Cela semble maintenant moins probable, avec l’idée que les années “s” appartiennent désormais au passé.

L’iPhone 13 d’Apple, si les rumeurs sont vraies, sera livré avec une nouvelle encoche plus petite ainsi que des caméras améliorées et un écran ProMotion 120 Hz sophistiqué. Ce sera le meilleur iPhone jamais conçu, peu importe comment Apple l’appelle.