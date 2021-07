La nouvelle marque de luxe Made-in-LA de Jeff Lubell est approuvée par Lenny Kravitz – WWD

in

En l’espace d’un peu plus d’une décennie au début des années 2000, Jeffrey Lubell a fabriqué un jean de qualité supérieure, en lançant True Religion dans un magasin de 200 pieds carrés à Manhattan Beach et en le vendant pour 835 millions de dollars en 2013.

Maintenant, il espère recommencer, mais cette fois dans le luxe, avec Coût de la Liberté, une marque qu’il qualifie de « hillbilly couture ».

“Je pense que cela va être plus grand que True Religion”, a-t-il déclaré dans sa salle d’exposition du centre-ville de Los Angeles, montrant une superbe paire de salopettes en cuir noir, des chemises de cow-boy en soie cloutées et le pantalon évasé en daim extensible qui a fait un fan de Lenny. Kravitz, qui a porté la marque pendant Art Basel et pour plusieurs apparitions récentes à la télévision.

Coût de la Liberté a été lancé lors de la Fashion Week de New York en février 2020, juste avant que COVID-19 ne frappe, et se vend dans 18 portes dans le monde.

Jusqu’à présent, Lubell est un one-man show qui fait tout le design, les ventes et le marketing pour la marque, ce qui est lourd de détresse et d’embellissement des mains – Nudie Cohen rencontre le boho East West Leather, avec un soupçon d’Alessandro Michele à la manière de pantalon glam zigzag pailleté fait pour la scène.

Avec des gens désireux de sortir des sueurs de l’ère de la pandémie mais qui veulent toujours être à l’aise, Lubell voit la catégorie denim à la hausse, et c’est au cœur de la marque – bien qu’avec peu de logo ou de détail de poche cette fois-ci – à partir de 395 $. Sa seconde épouse, Carrie, une ancienne Miss Teen USA, est son modèle en forme.

«Je porte un skinny, un flare, une cloche, un super taille haute, une taille moyenne, et je commence juste par la taille basse maintenant parce que je pense que la tendance se produit. Je ne sais pas, nous verrons », a déclaré Lubell, qui a grandi à Brooklyn, NY et a déménagé à LA en 1976, lorsqu’il a porté des fusées éclairantes pour la première fois.

Les t-shirts et les tricots ont des graphismes rappelant Basquiat de la Statue de la Liberté fumant une cigarette et buvant un martini. Et il y a des pièces spéciales, comme des vestes en cuir peintes à la main à 8 900 $. Lubell a déclaré qu’il en avait vendu trois lors d’une exposition de troncs au Kingdom à Calabasas.

« Manny de H. Lorenzo m’a donné une première commande monstre, 1 million de dollars », se vante-t-il du soutien qu’il a vu dans SoCal. Et c’est David Mulvaney, styliste/propriétaire de la boutique Church à LA, qui stocke également la marque, qui a présenté Kravitz.

Bien que les jeans True Religion soient ce qui a décollé, aidant à relancer le marché du denim de créateurs au début des années 2000, Lubell voulait à l’origine que cette marque soit haut de gamme, a-t-il déclaré.

Au moment où il a quitté son poste de directeur général en 2013, il ne voulait même plus le porter. « J’étais déçu, je voulais relancer la distribution, repenser la marque et les clients. La marque était partout, qui sait comment ils l’ont eue. J’avais 600 millions de dollars en banque, alors nous aurions pu nous retirer. Ce n’était tout simplement plus amusant. Les problèmes de la vraie religion ont continué ; la marque a déposé son bilan en 2020.

Son plan de match pour Coût de la Liberté implique une distribution dans des boutiques indépendantes clés et un magasin de détail à lui. Il a récemment signé un bail pour un espace de 1 600 pieds carrés sur West Third Street à LA

“Je crée un buzz Studio 54 autour de cette marque”, a-t-il déclaré avec son flash signature. “Je pense qu’il y a un grand moment pour quiconque fait un produit d’aspiration frais, nouveau et convaincant.”