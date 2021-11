La nouvelle marque de promotion des moteurs hybrides de Formule 1 dévoilée

La Formule 1 a révélé une nouvelle image de marque pour promouvoir les groupes motopropulseurs hybrides turbo dans le sport et présenter leurs références à un public plus large.

Les nouveaux graphismes bleus et verts seront exposés à partir du Grand Prix de Sao Paulo, et cette décision s’inscrit dans le cadre de la mise en évidence de la poussée de la Formule 1 vers une formule de moteur plus durable à l’avenir.

Parallèlement à cela, la marque décrit les unités motrices de première génération comme «les plus efficaces au monde, fournissant plus de puissance en utilisant moins de carburant que toute autre voiture».

La spécification actuelle des groupes motopropulseurs est utilisée depuis 2014, mais la nouvelle formule de moteur actuellement en cours de négociation entre les équipes est conçue dans le but précis d’être entièrement neutre en carbone, alimentée par un carburant 100 % durable.

Combiné avec les sociétés de carburant, l’objectif de la Formule 1 est d’aider à déployer leur création de carbone net zéro dans le monde, qui, selon eux, pourra être utilisée par «des millions de voitures de route dans le monde, à une fraction du coût associé au passage à l’électrique. », ce qui profitera à son tour à l’environnement dans son ensemble.

Aujourd’hui : le moteur le plus efficace au monde À l’avenir : un hybride alimenté à 100 % de manière durable – et un changement de jeu pour les émissions automobiles mondiales La F1 dévoile de nouveaux graphismes pour mettre en valeur son incroyable technologie Propulsé par Hybrid depuis 2014#F1 #WeRaceAsOne – Formule 1 (@F1) 10 novembre 2021

« Le groupe motopropulseur hybride F1 actuel est le plus efficace au monde, fournissant plus de puissance en utilisant moins de carburant, et donc de CO2, que toute autre voiture », lit-on dans un communiqué de la Formule 1.

« La technologie qui existe déjà en F1 aux côtés d’un modèle de carburant durable a le potentiel de changer la donne.

« La F1 peut continuer à être un leader pour l’industrie automobile et travailler avec le secteur de l’énergie et de l’automobile pour fournir le premier moteur à combustion interne hybride à zéro carbone au monde qui réduit considérablement les émissions de carbone dans le monde. »

Les plans pour la nouvelle formule de moteur progressent et Porsche envisagerait « sérieusement » d’entrer en Formule 1 à partir de 2026, parallèlement aux rumeurs d’intérêt d’Audi.

L’objectif de la Formule 1 est de produire zéro émission nette de CO2 dans l’ensemble du sport d’ici 2030.