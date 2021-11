Auparavant, WhatsApp, Instagram et Messenger affichaient le test « de Facebook » en bas de l’écran

Facebook à Meta : La nouvelle image de marque « Meta » a commencé à apparaître dans toutes les applications (anciennement) de la société Facebook – Instagram, WhatsApp, Facebook ainsi que Messenger. La société appartenant à Mark Zuckerberg avait annoncé la semaine dernière qu’elle changeait son nom de Facebook en Meta, et maintenant, toutes ces applications affichent désormais la marque Meta. Auparavant, WhatsApp, Instagram et Messenger affichaient le test « de Facebook » en bas de l’écran, mais maintenant, ces trois applications ainsi que l’application Facebook affichent le texte « de Meta ». L’image de marque a changé pour les applications sur les plates-formes Android et iOS.

Le changement de marque de l’entreprise semble être conforme au récent investissement du géant de la technologie dans le métaverse, qui est une expérience virtuelle immersive, et il semble que le changement de marque vise à éloigner l’entreprise des médias sociaux traditionnels avec lesquels elle est devenue synonyme de dans une large mesure. Metaverse est quelque chose qui prend rapidement de l’ampleur, même Microsoft faisant partie des nombreuses entreprises technologiques qui y travaillent, et Facebook (ou Meta, maintenant) essaie apparemment de prendre l’avantage avec le changement de nom de l’entreprise.

Pour l’instant, il n’est pas clair si ce changement entraînerait ou non d’autres changements dans l’application Facebook, mais cela semble être quelque chose que nous ne découvrirons qu’avec le temps.

Le changement de marque, bien qu’officiellement considéré comme un mouvement vers le métaverse, pourrait également être l’éloignement de l’entreprise de l’image calomniée qui s’est attachée à Facebook en grande partie en raison de plusieurs chefs de comportement contraire à l’éthique de la part de l’entreprise qui ont été révélés. Avec le changement de marque, seule l’application Facebook conservera le nom tandis que d’autres applications seront associées à la société mère, désormais nommée Meta. Il se pourrait que la société appartenant à Mark Zuckerberg vise à dissocier le reste des produits de Facebook, qui est non seulement désormais tristement célèbre, mais aussi très impopulaire parmi les jeunes.

Cela ressort également clairement de l’annonce du directeur de WhatsApp, Will Cathcart, la semaine dernière, dans laquelle il a déclaré que la nouvelle image de marque apparaîtrait sur la plate-forme de messagerie instantanée. Dans la même annonce, il avait déclaré que la mise à jour visait à reconnaître que la société mère de WhatsApp était « plus que Facebook ».

La société a travaillé sur le développement d’expériences autour de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (VR), et Zuckerberg a déclaré que Meta serait un métavers qui permettrait aux gens d’interagir virtuellement de manière immersive sur Internet. Cependant, aucun autre détail à ce sujet n’est connu pour le moment.

