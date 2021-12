La nouvelle mesure NBA contre les vaccins

La tension entre la NBA et les anti-vaccins ne s’arrête pas. La Ligue a pris une nouvelle décision assez drastique, qui concerne directement le week-end All Star et les matchs disputés sur le court des Raptors de Toronto (Canada).

Tout joueur NBA non vacciné avec un visa temporaire quittant le pays vous ne pourrez pas rentrer aux États-Unis, selon une note obtenue par ESPN. Par exemple, un joueur ne pourrait pas revenir après avoir joué au Canada ou voyagé à l’extérieur des États-Unis comme c’est souvent le cas avec de nombreux joueurs qui profitent du week-end All Star pour partir en vacances à l’extérieur des frontières américaines (Adrian Wojnarowski).

La NBA a informé les équipes aujourd’hui que les joueurs non vaccinés ne pourront plus se rendre à Toronto pour jouer à des matchs à partir du 15 janvier, selon le mémo. La nouvelle loi canadienne exige que tous les visiteurs entrant au pays soient vaccinés.

Les équipes doivent fournir au bureau de la Ligue une liste des joueurs non vaccinés d’ici vendredidit le mémo. La NBA affirme que 97% de ses joueurs sont vaccinés et des sources affirment que plus de 60% ont reçu des rappels.

Le principal défenseur de l’anti-vaccination dans la NBA, Kyrie Irving, qui avait déjà son avenir professionnel dans l’air, aura plus de complications pour rejouer avec cette mesure.