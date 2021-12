La nouvelle méthode de l’ESA pour nettoyer les débris spatiaux en orbite | La technologie

L’Agence spatiale européenne (ESA) a identifié les technologies d’élimination active des débris spatiaux (ADR) comme objectif stratégique et se bat en générant des projets qui empêchent la collision des satellites avec ces débris.

Depuis 2018, le projet mené par l’Université du Surrey (Royaume-Uni) et son Space Center, avec un consortium d’entreprises de plusieurs pays (dont Airbus), connu sous le nom de SupprimerDEBRIS, composé d’un satellite et de deux cubesats (deux autres plus petits), a utilisé le Technologie ADR.

Ceci est basé sur l’élimination active des débris (ADR ou Active Debris Removal) pour empêcher la croissance incontrôlée de débris spatiaux. Cependant, cela ne serait pas nécessaire si un objet jeté respectait les directives d’élimination post-mission.

Le système utilisé dans le projet SupprimerDEBRIS et qui a utilisé la technologie ADR, il a procédé à l’élimination des déchets grâce à un harpon et un filet ainsi qu’un système de navigation (VBN). Le harpon est tiré à une vitesse de 20 mètres par seconde afin de pénétrer la cible et ainsi capturer les débris, tout comme le filet.

L’Agence spatiale européenne a déclaré qu’elle effectuait, en moyenne, deux manœuvres d’enlèvement des ordures par satellite en orbite terrestre par an, et que le nombre augmente.

Cependant, malgré des milliers d’objets suivis autour de la Terre, plusieurs millions d’articles plus petits restent non détectés Et puisque le Royaume-Uni s’appuie sur les satellites pour les services qui soutiennent l’infrastructure du pays comme la navigation ou les télécommunications, le nettoyage des débris spatiaux est absolument nécessaire pour éviter de plus grands maux.

« Nous avons une expérience significative dérivée de plus de 500 ans de satellites opérationnels et, conjointement avec notre travail sur les missions de démonstration ADR, nous promouvons de nouveaux concepts et technologies capables de fournir une double mission d’élimination active des déchets pour le Royaume-Uni. » a déclaré Phil, PDG de SSTL. Brownnett.

Et c’est ça, Le récent essai de missile antisatellite de la Russie a remis à jour le sujet des déchets spatiaux. Tout cela est dû au fait que le lancement a provoqué un nuage de débris à une hauteur d’environ 500 km au-dessus de la Terre.

Actuellement, Technologie satellitaire de Surrey (SSTL) dirige un consortium composé d’entreprises britanniques dans le cadre du projet « Léopard » de l’Agence spatiale européenne pour l’élimination des débris spatiaux dangereux. Cette société possède plusieurs satellites qui ont cessé d’avoir une durée de vie utile et qui pourraient être retenus comme cibles pour la mission ADR.