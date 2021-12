La nouvelle mise à jour Chrome OS de Google transforme les Chromebooks en scanners

Google a du mal à percer le marché des smartphones avec sa gamme Pixel. On ne peut pas en dire autant des logiciels de l’entreprise, car Android domine l’écosystème mobile depuis des années. De même, Chrome OS de Google a donné à macOS d’Apple une course pour son argent. En fait, le système d’exploitation Chrome de Google a considérablement augmenté tout au long de 2020 et a finalement dépassé le système d’exploitation d’Apple. Les Chromebooks sont là pour rester et, mardi, Google a déployé Chrome OS 96, une nouvelle mise à jour importante qui ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes aux ordinateurs portables. Nous allons plonger dans tout ce que Google a ajouté ci-dessous.

Les Chromebooks deviennent des scanners avec une nouvelle mise à jour

Google a ajouté un nouveau mode de numérisation dans l’application Appareil photo dans une mise à jour récente pour les Chromebooks. Source de l’image : Google

Tout d’abord, votre Chromebook sert désormais également de scanner. Dans l’article de blog, Google souligne que l’appareil photo de votre ordinateur peut être utilisé pour bien plus que de simples appels vidéo. À l’avenir, tant que votre Chromebook est équipé d’un appareil photo avant ou arrière, vous pouvez l’utiliser pour partager des documents physiques et des photos. Vous pouvez les transformer en fichiers PDF ou JPEG après les avoir numérisés.

Si vous souhaitez numériser quelque chose, la première étape consiste à ouvrir l’application Appareil photo sur votre Chromebook. Sélectionnez le mode Scan, que vous verrez en bas de l’écran. Lorsque vous tenez le document que vous souhaitez numériser devant l’appareil photo, celui-ci détecte automatiquement les bords. Une fois le document numérisé, vous pouvez facilement le partager via Gmail, sur les réseaux sociaux ou sur des appareils à proximité avec Nearby Share.

Autres nouvelles fonctionnalités pour les appareils photo sur les Chromebooks

Si vous passez toute la journée en réunions virtuelles, il y a de fortes chances que vous ayez une caméra externe. Les caméras de la plupart des Chromebooks conviennent pour le chat vidéo occasionnel, mais pas toujours pour le travail. Google le sait, c’est pourquoi la dernière mise à jour ajoute une nouvelle fonctionnalité d’appareil photo aux Chromebooks.

Google a ajouté une fonction Pan-Tilt-Zoom qui vous permettra d’avoir plus de contrôle sur ce que voit votre caméra externe. Vous pouvez recadrer et incliner la vue de votre caméra pour l’adapter au mieux à votre configuration. Peut-être que vous ne voulez pas que quiconque voie la pièce en désordre à votre droite ou votre chien endormi. Vous pouvez utiliser cette fonction pour vous assurer que vous êtes au centre de la prise de vue, peu importe où vous êtes assis.

Voici comment utiliser la fonction Pan-Tilt-Zoom avec une caméra externe sur un Chromebook :

Avec votre caméra externe branchée et configurée, ouvrez l’application Caméra pour ajuster l’angle que vous souhaitez capturer. Vos sélections seront automatiquement enregistrées. Ainsi, lorsque vous passerez d’un appel professionnel Google Meet à une vidéo avec votre nouveau chiot, vos préférences d’angle de caméra resteront les mêmes.

Google a également répertorié un tas d’autres fonctionnalités qu’il recommande aux utilisateurs de Chromebook d’essayer :

Mode vidéo. Si vous souhaitez envoyer un message rapide à un proche pour son anniversaire, enregistrez une vidéo en cliquant sur le mode « Vidéo ».

Retardateur. Vous n’avez pas besoin d’être à portée de main de votre ordinateur portable pour prendre une photo. Réglez la minuterie et vous pourrez reculer de quelques pas pour obtenir la photo parfaite.

QR Code. En plus de la numérisation de nouveaux documents, vous pouvez également utiliser l’option « Scanner » pour numériser des codes QR. Cela fonctionne comme la numérisation de documents, alors utilisez votre appareil photo avant ou arrière pour numériser un code QR.

Garder pour plus tard. Toutes vos photos et vidéos seront automatiquement enregistrées dans le dossier « Appareil photo » de votre application Fichiers pour un accès facile plus tard.

De plus, Google a annoncé que les utilisateurs de Chromebook pourront créer des GIF sur l’application Appareil photo à partir de l’année prochaine. Enregistrez une vidéo de cinq secondes de tout ce que votre cœur désire, et l’application Appareil photo la transformera automatiquement en GIF. Vous pouvez ensuite le partager partout.