La nouvelle mise à jour de Chrome OS apporte l’une des meilleures fonctionnalités d’Android à votre ordinateur portable

Une partie de ce qui rend les meilleurs Chromebooks si bons, c’est qu’ils s’améliorent toujours. Alors que les Chromebooks n’ont pas attiré beaucoup d’attention à Google I/O il y a deux semaines, l’équipe Chrome OS s’est occupée d’améliorer les fonctionnalités ajoutées à Chrome OS 89 lors de son 10e anniversaire. Avec Chrome OS 90 désormais disponible sur tous les appareils et Linux sortant de la version bêta, les améliorations de Chrome OS cette année ont été de petits changements qui peuvent avoir de gros impacts.

Google a mis en évidence l’un de ces ajouts aujourd’hui tout en détaillant les nouvelles fonctionnalités ce mois-ci : le partage à proximité. Cette fonctionnalité est arrivée sur les téléphones Android l’année dernière – et sur les Chromebooks plus tôt ce printemps – et Google a partagé des témoignages de l’équipe Chromebook sur la façon dont ils utilisent Nearby Share pour partager des photos et des fichiers sur plusieurs appareils, comment ils l’utilisent pour les fichiers personnels et pour travailler sur Chrome OS.

Je vais avouer un certain scepticisme ici, principalement parce que Nearby Share ne fonctionne que la moitié du temps pour moi, mais bon, si l’équipe Chromebook l’utilise, peut-être qu’elle trouve des moyens de l’améliorer.

L’équipe a ensuite partagé quelques petites mises à jour, dont deux pourraient être très, très utiles pour ceux d’entre nous qui travaillent à temps plein sur des Chromebooks. Le premier est une autre extension des notifications : nous obtenons des badges d’application – ces points sur les icônes de votre téléphone qui vous indiquent que vous avez des messages non lus ou des notifications actives pour – et vous pourrez désactiver les notifications et leurs points d’accompagnement avec le basculement des notifications dans les paramètres rapides.

Avoir une fonction Ne pas déranger sur les Chromebooks de la même manière que nous l’avons sur nos téléphones depuis des années est merveilleux. Surtout maintenant que Phone Hub vous vomit des notifications de Chromebook et de téléphone, Ne pas déranger est plus précieux que jamais, et si vous ne l’avez jamais activé auparavant, voici à quel point c’est facile :

Comment désactiver les notifications pour une application ou activer Ne pas déranger

Appuyez sur le temps dans le coin inférieur droit.

Appuyez sur le texte pour Notifications. (En appuyant sur l’icône, vous basculerez instantanément sur Ne pas déranger.)

Robinet Ne pas déranger pour l’activer.

Robinet l’application souhaitée pour désactiver les notifications pour une application ou une extension indisciplinée.

L’autre changement important concerne l’application Fichiers et son intégration à Google Drive. Vous pouvez depuis longtemps enregistrer des fichiers individuels pour les modifier hors ligne, mais Google Drive vous permet désormais d’enregistrer des dossiers entiers de documents afin qu’ils soient disponibles et modifiables hors ligne. Cela se fera avec une nouvelle bascule dans l’application Fichiers lorsque vous parcourez les dossiers Google Drive. Si vous êtes quelqu’un avec une connexion Internet peu fiable ou quelqu’un qui voyage beaucoup, ce changement sera une bonne nouvelle, mais il n’est pas encore disponible.

Il y a aussi de nouveaux fonds d’écran disponibles dans la section Imaginaire de Leo Natsume, le style artistique me rappelle un peu l’art que nous avons vu à Google I/O, aussi terrifiant que cela soit. Si vous en avez assez des paysages et des beaux-arts, ils valent peut-être la peine d’être essayés, et s’ils ne vous grattent pas, pensez à nos sources de papier peint préférées pour trouver quelque chose de nouveau.

