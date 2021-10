La nouvelle mise à jour de Chrome OS Canary serait en train de briquer certains Chromebooks

La dernière version de Chrome OS Canary rendrait certains Chromebooks inutiles, selon 9to5Google, laissant les ordinateurs portables concernés bloqués sur le logo « Chrome » au démarrage.

Un certain nombre de Chromebooks sont actuellement bloqués après avoir été mis à jour vers la nouvelle version de Chrome OS Canary. Pour ceux qui ne sont pas sur la version Canary du système, ce problème ne devrait pas être une préoccupation majeure.

Cependant, pour les développeurs et les fans de Chrome OS qui ne craignent pas les logiciels instables uniquement pour obtenir les dernières fonctionnalités via le canal Canary, l’installation de la dernière mise à jour est la dernière chose qu’ils souhaitent faire. Le rapport indique que la version 97.0.4682.0 de Chrome OS Canary est responsable des ordinateurs portables en brique.

Pour commencer, ce canal est le moins stable parmi les trois canaux Chrome OS. Google déploie des mises à jour via le canal Canary aussi souvent qu’elles sont disponibles. Des mises à jour plus stables sont publiées via le canal Dev, ce qui se produit moins fréquemment. Pendant ce temps, la mise à jour la plus stable est publiée une fois par mois. Vous pouvez cliquer ici pour un guide plus détaillé sur la façon de modifier votre canal logiciel sur Chrome OS et le navigateur Chrome.

Il semble que la version de build responsable du problème en cours reste à gagner, vous voudrez donc certainement l’éviter. Bien que Google n’ait pas encore fourni de correctif, il semble que le seul moyen de restaurer un Chromebook en brique consiste à réinitialiser les paramètres d’usine, si cela ne vous dérange pas de perdre tous vos fichiers.

Vous aurez besoin d’accéder à un autre appareil Chrome OS ainsi qu’à une clé USB que vous pouvez brancher sur votre appareil pour terminer le processus de récupération. On ne sait pas quels modèles Chrome OS ont été bloqués, mais certains des meilleurs Chromebooks pourraient avoir été affectés.

