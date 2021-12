La nouvelle mise à jour de confidentialité de WhatsApp masque votre statut de « dernière visite » aux étrangers

WhatsApp a discrètement introduit un nouveau changement qui vise à rendre beaucoup plus difficile pour les étrangers de voir votre « Dernière vue » et votre présence en ligne sur l’application. Comme indiqué par WABetaInfo, le paramètre de confidentialité « Dernière vue » de WhatsApp est désormais défini sur « Mes contacts » par défaut sur les meilleurs téléphones Android et iPhones.

C’est une nouvelle fonctionnalité de sécurité. J’ai reçu cette réponse du support aujourd’hui. Si la personne n’a pas votre numéro dans ses contacts, ou si vous n’avez pas envoyé de message entre vous, la dernière vue/en ligne n’est plus visible. pic.twitter.com/qLPtC6rPOA – PsyColette 🎅🏻🎄 (@NiHaolain) 7 décembre 2021

Jusqu’à présent, le paramètre de confidentialité était défini sur « Tout le monde » par défaut, ce qui permettait à des tiers de créer des applications permettant aux utilisateurs d’enregistrer le dernier statut vu et en ligne de leurs contacts. Le changement intervient un mois après que WhatsApp a déployé la possibilité de masquer leur statut en ligne, les informations « Dernières vues » et les photos de profil de certains contacts aux utilisateurs de la version bêta. La nouvelle option de confidentialité devrait être déployée pour tout le monde dans un proche avenir.

WhatsApp a également introduit des options supplémentaires pour sa fonction de disparition des messages plus tôt ce mois-ci. Les utilisateurs peuvent désormais choisir de faire disparaître leurs messages automatiquement après 24 heures, 7 jours ou 90 jours. Lorsque la fonctionnalité a été lancée l’année dernière, les utilisateurs ne pouvaient choisir de faire disparaître leurs discussions qu’après 7 jours.

Un autre changement introduit récemment par WhatsApp est la possibilité d’activer la disparition des messages pour les nouvelles discussions de groupe. Étant donné que l’option ne s’affiche que lorsque vous créez un nouveau groupe, elle ne s’applique pas aux discussions de groupe existantes.

Cependant, la fonction « afficher une fois » de l’application est toujours limitée aux photos et aux vidéos. Et contrairement à quelques autres applications de messagerie concurrentes, WhatsApp n’avertit pas les utilisateurs lorsque le destinataire prend une capture d’écran ou enregistre le média « afficher une fois » à l’aide d’une application d’enregistrement d’écran.

