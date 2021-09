La nouvelle mise à jour de Ghost of Tsushima sur PS5 le rend encore plus rapide

Gif : Sucker Punch / Kotaku

La mise à jour la plus récente de Sucker Punch’s Ghost of Tsushima sur PS5 a finalement résolu l’un des derniers problèmes ennuyeux que j’ai eu avec le jeu : le temps étrangement long qu’il a fallu pour que les objets cosmétiques se chargent complètement lors de leur prévisualisation.

Ghost of Tsushima est un bon jeu avec des visuels magnifiques et des temps de chargement incroyablement rapides. Même sur PS4, le jeu était capable de vous téléporter comme par magie sur la carte en quelques secondes et de démarrer presque aussi vite. Sur PS5, via la version améliorée du jeu Director’s Cut, ces temps de chargement déjà impressionnants ont pratiquement disparu. Mais avant la mise à jour d’hier sur PS5, la prévisualisation des éléments était la seule partie du jeu qui semblait lente et pas super rapide par rapport à tout le reste. Tout cela change avec le patch 2.08 PS5 de Ghost of Tsushima.

J’ai récemment recommencé à jouer à Ghost of Tsushima, après avoir rebondi sur le jeu quand il est sorti pour jouer à d’autres choses que j’ai maintenant oubliées parce que mon travail est une avalanche sans fin de jeux et de démos. Quoi qu’il en soit, j’avais oublié le problème cosmétique ennuyeux jusqu’à ce que je le démarre et essaie de changer ma tenue et mes couleurs. Comparé à tout le reste, ce processus peut prendre 5 à 10 secondes pour charger un seul élément, celui-ci restant d’un gris transparent pendant que le jeu essaie frénétiquement de préparer votre aperçu. Cela rend le feuilletage des tenues et des accessoires ennuyeux et fastidieux.

Maintenant, comme vous pouvez le voir dans le gif en haut de cet article, le basculement entre les produits cosmétiques est presque transparent avec presque aucune attente, quelle que soit la vitesse à laquelle vous parcourez les menus. C’est merveilleux! Malheureusement, il semble que cette mise à jour ne concerne que la version PS5 de nouvelle génération du jeu.

Est-ce une chose mineure? Sûr! Le temps d’attente plus long pour les produits cosmétiques a-t-il rendu ce jeu terrible? Non. Mais comme tout le reste dans le jeu devenait de plus en plus rapide, attendre les cosmétiques est devenu quelque chose que j’ai rapidement remarqué en jouant.

Peut-être que cette fois je vais enfin finir ce jeu ou même essayer ce mode multijoueur cool et bizarre ?