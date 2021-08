La nouvelle mise à jour de Google Agenda vous permettra d’indiquer si vous travaillez à domicile ou au bureau | La technologie

in

Google Agenda prépare une mise à jour qui vous permettra de sélectionner le lieu de travail afin de faciliter la coordination entre les différents groupes d’utilisateurs ou simplement de signaler la journée de travail.

La pandémie a fait augmenter le télétravail et cela a affecté la façon dont nous comprenons la technologie. De plus en plus de personnes utilisent des applications ou des programmes pour gérer tout ce qu’elles ont à faire pendant la journée de travail.

Et, est-ce que l’exécution des tâches assignées à domicile n’est pas aussi facile, ni aussi confortable qu’on le croit souvent. L’espace domestique n’est généralement pas adapté pour passer huit heures assis à produire ou à gérer les différentes tâches.

Beaucoup de gens attendent que tout se termine pour simplement retourner au bureau, tandis que d’autres se sont adaptés de la meilleure des manières et nient les espaces comme bureaux. Pour en revenir aux outils, les plus populaires pendant la pandémie ont été ceux des appels vidéo.

Zoom a réussi à creuser un écart entre les différentes options et à gagner une popularité qu’ils n’auraient pas obtenue sans la situation qui a secoué le monde. Mais les outils et applications oubliés sont ceux de l’organisation.

Toutes les améliorations mises en œuvre au sein de ces types d’applications n’ont pas été prises en compte pour faciliter leur utilisation et leur intégration. Google Calendar est l’un d’entre eux et le dernier nous permet d’indiquer le lieu de travail où nous sommes.

Quelle est l’utilité ? La vérité est que le créneau auquel il est destiné sont les travailleurs qui passent du bureau traditionnel à la maison au télétravail. Ce qu’ils veulent, c’est que les utilisateurs puissent disposer d’un hub à partir duquel informer d’autres personnes sur leur jour et leur lieu de travail.

En fait, la mise à jour permet d’inclure les heures de travail et, en plus, le lieu à partir duquel ils seront effectués. C’est aussi que ces calendriers peuvent être collaboratifs avec le reste du groupe de travail, donc chaque personne peut préciser et le reste sera informé.

L’option n’est pas encore disponible dans l’application, son arrivée se fera à partir du 30 août. Pour être le premier à bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, vous devez avoir mis à jour l’application, à la fois sur Android et sur les téléphones dotés d’un système d’exploitation iOS.