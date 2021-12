La nouvelle mise à jour de Google Chrome dans Android est livrée avec une fonctionnalité des plus utiles | La technologie

Google met à jour Chrome pour Android et intègre l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs ces dernières années, même si elle n’a qu’une seule condition et c’est d’être sur une version spécifique d’Android.

Google suit le rythme des mises à jour de ses applications les plus utilisées. C’est maintenant à Google Chrome qui a été mis à jour avec une fonctionnalité conçue pour améliorer l’expérience lors de l’utilisation de l’application sur des appareils mis à jour vers Android 12.

Et, est-ce que prendre des captures d’écran est quelque chose de tout à fait normal dans notre quotidien. En fait, c’est l’une des caractéristiques les plus importantes de nos appareils mobiles. Être capable de générer un fichier image d’une information importante, que ce soit un e-mail, une conversation WhatsApp ou juste un instant.

Être capable de capturer tout cela est essentiel au quotidien et, bien que sa fonctionnalité soit plus que raffinée, il y a toujours place à l’amélioration. C’est ce qui est fait dans la nouvelle mise à jour de Google Chrome. Cette version vous permet de créer de longues captures d’écran.

Oui, cela peut sembler très basique. Mais, parfois, les informations ne rentrent pas à l’intérieur de l’écran et il est nécessaire d’avoir un écran beaucoup plus grand. Dans ces situations, des captures d’écran allongées entrent en jeu. De nombreux constructeurs proposent déjà cette fonctionnalité en natif.

Mais tout le monde ne le fait pas, il est donc normal que des applications largement utilisées comme Google Chrome intègrent cette fonctionnalité en interne. La façon dont fonctionne ce nouvel ajout, la vérité, il n’a pas beaucoup de science. Prendre une capture d’écran dans Google Chrome affichera une nouvelle option.

Cette option lancera le processus de création d’une longue capture d’écran. De plus, Google Chrome permettra d’étirer cette capture vers les confins qui nous intéressent. Vous pouvez également modifier les dimensions de la capture, la rendre plus longue ou plus courte selon nos intérêts.

Après avoir clair le format de la capture, elle peut être peinte pour indiquer des éléments importants ou qui sont ceux qui présentent un intérêt. Et, en plus, l’icône d’envoi sera toujours présente afin que vous puissiez partager la capture à tout moment.