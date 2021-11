La nouvelle mise à jour de Google Docs vous permet de ne pas perdre des heures à créer des citations

L’année dernière, Google Docs s’est doté d’un outil de citations conçu pour vous aider à vous familiariser avec la citation des sources de votre essai ou document de recherche. Cependant, vous devez le faire manuellement avec cette méthode, ce qui peut encore prendre un certain temps, comme le sait toute personne familière avec la rédaction de citations.

Désormais, Google Docs propose une nouvelle option pour automatiser le processus de citation. La nouvelle fonction de recherche et de saisie automatisée du service vous aide à citer des sources plus efficacement et garantit une mise en forme correcte de votre citation. Comme d’habitude, vous pouvez ajouter une bibliographie à votre document dans les styles MLA, APA ou Chicago (auteur-date).

Source : Google

Pour les étudiants et les chercheurs, cela signifie passer moins de temps à créer des citations pour un long essai ou un document de recherche. La nouvelle fonction de recherche sera située directement dans la barre latérale Citations et vous permettra d’ajouter diverses sources imprimées et en ligne. Les principaux attributs de citation seront ensuite extraits des résultats de la recherche.

En d’autres termes, c’est une fonctionnalité pratique pour vous assurer de ne pas perdre beaucoup de temps à ajouter manuellement vos sources. Google a également noté que la nouvelle fonctionnalité réduit les « erreurs manuelles lors de la gestion des citations ». Vous pouvez ajouter automatiquement des citations sur la plupart des meilleurs ordinateurs portables.

Le nouvel outil est désormais déployé sur toutes les éditions de Google Workspace, les comptes Google personnels, ainsi que les clients G Suite Basic et Business. Cependant, cela peut prendre quelques semaines de plus avant qu’il ne devienne pleinement visible pour tout le monde.