La nouvelle mise à jour de l’appareil photo Google apporte certaines fonctionnalités du Pixel 6 à ses prédécesseurs

Google a commencé à déployer une mise à jour de l’application Google Camera qui devrait faire en sorte que vos anciens téléphones Pixel ressemblent un peu à la série Pixel 6, du moins lors de l’utilisation de l’appareil photo. La dernière version de l’application Appareil photo comprend désormais la lumière de la minuterie, des commandes d’exposition en option et un raccourci de paramètres simple, selon 9to5Google.

L’un des changements les plus notables avec Google Camera version 8.4 est peut-être l’ajout d’une minuterie aux Pixel 5 et 4a. Auparavant exclusive sur les meilleurs téléphones Android de Google cette année, la fonctionnalité transforme le flash LED de votre appareil photo arrière en un indicateur lorsque l’horloge commence à décompter.

Google Camera a également ajouté un nouveau geste pour ouvrir les paramètres de l’appareil photo avec un balayage rapide vers le bas. Ceci est indiqué par une icône en forme de roue dentée avec une flèche pointant vers le bas dans le viseur. Vous pouvez soit appuyer dessus, soit simplement glisser vers le bas pour afficher le menu des paramètres.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Enfin, Google a ajouté une nouvelle section appelée Contrôles manuels dans le menu Paramètres. Cela vous permet de désactiver les curseurs de contrôle d’exposition manuel afin de garder votre viseur à l’écart de tout encombrement, si vous le souhaitez.

Les fonctionnalités sont actuellement déployées via le Play Store, bien qu’elles ne soient peut-être pas immédiatement disponibles sur votre ancien téléphone Pixel. Cela dit, vous pouvez le récupérer sur APK Mirror, si cela ne vous dérange pas que votre téléphone se bloque après avoir ouvert l’application Appareil photo.

