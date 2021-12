La nouvelle mise à jour de Minecraft est profonde | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, DeVante parle de la sortie de la mise à jour Minecraft’s Caves and Cliffs Part 2. Cela comprend des montagnes plus hautes, des grottes plus profondes et de nouveaux biomes. Des fonctionnalités telles que le biome Deep Dark et le directeur ont été retardées.

DeVante parle également de la mise à jour majeure de la trilogie GTA qui inclut des améliorations générales de la stabilité dans les trois jeux et corrige une longue liste de bugs. En particulier, la mise à jour améliore l’apparence de la pluie afin qu’elle ne soit pas totalement écrasante dans GTA III.

Plus tard dans la vidéo, la progression multijoueur de Halo Infinite reçoit une autre mise à jour et Activision en révèle plus sur la carte Warzone Pacific.