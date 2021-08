La nouvelle mise à jour de Pokémon Snap de cette semaine comprend également des améliorations de la qualité de vie

Nous ne sommes qu’à quelques heures de découvrir la première mise à jour majeure de New Pokémon Snap, mais plus de détails sur ce qu’il contiendra réellement sont encore disponibles.

Bien sûr, nous savons déjà que la mise à jour ajoute 20 nouveaux Pokémon et trois nouveaux parcours, mais il s’avère qu’un certain nombre d’améliorations de la qualité de vie sont également incluses. Quatre modifications ont été signalées jusqu’à présent, et toutes semblent vraiment bienvenues. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre (grâce à Serebii) :

– Maintenant, lorsque vous allez à Réessayer un niveau après l’achèvement, vous pourrez sélectionner à nouveau le niveau de recherche afin que vous n’ayez pas à quitter pour sélectionner la même étape avec un niveau de recherche différent – Vous avez maintenant la possibilité d’aller directement au camp sans avoir aucune photo évaluée – Si vous réalisez une mission LenTalk avec l’une de vos photos, elles seront signalées comme répondant aux exigences avant que vous ne l’évaluiez – Vous pouvez désormais enregistrer directement des images sur votre Nintendo Switch directement à partir de l’option de retouche photo

Si vous souhaitez examiner de plus près les nouvelles étapes du jeu avant le lancement de la mise à jour, vous pouvez voir des images des trois ici. La mise à jour tombe plus tard ce soir en Amérique du Nord et le lendemain matin (4 août) en Europe et au Japon.