La nouvelle mise à jour de Spotify ajoute une fonction que les utilisateurs demandent depuis des années | La technologie

Spotify a enfin écouté les utilisateurs et a ajouté une fonctionnalité que beaucoup de gens demandaient depuis longtemps, en particulier ceux qui pratiquent le sport avec des montres intelligentes.

Google nous a appelés hier pour découvrir toute l’actualité qui nous attend à la fois dans Android 12 et Wear, car maintenant Wear OS a été renommé juste Wear et il en vient à devenir une plate-forme unificatrice pour les logiciels portables. Le plus frappant de tout cela est l’alliance entre Google, Samsung et Fitbit.

L’annonce de Wear a vu l’une des applications de contenu en streaming les plus utilisées se mettre à jour avec des fonctionnalités que de nombreux utilisateurs attendent depuis des années. Oui, Spotify a été renouvelé et vous pouvez désormais écouter de la musique hors ligne depuis le poignet où nous portons la montre.

L’arrivée de Spotify sur les appareils portables a été une joie pour de nombreux utilisateurs, mais cette excitation s’est vite transformée en frustration. Beaucoup pensaient pouvoir laisser leur mobile à la maison tout en faisant du sport, mais la réalité était différente et, malgré l’application au compteur, elle ne permettait pas de télécharger de la musique pour l’écouter plus tard sans connexion.

En plus d’avoir cette nouvelle fonctionnalité, la mise à jour de Spotify for Wear le rendra compatible avec Spotify Connect et, par conséquent, la musique que nous écoutons à partir d’autres équipements peut être envoyée presque sans délai. Il est intéressant de voir l’unification de Wear by Google, Samsung et Fitbit commencer à porter ses fruits si tôt.

Smartwatch avec une variété de fonctions utiles pour toutes sortes de sports, 70 modes sportifs, GPS et avec NFC pour effectuer des paiements.

Pour le moment, les appareils qui seront compatibles avec cette mise à jour Spotify n’ont pas été indiqués, mais il est fort probable que ce soient les montres qui ont une connexion Wi-Fi. Tout au long de l’année, nous verrons les lancements des entreprises d’appareils avec Wear tels que la montre rumeur que Samsung prépare.

L’usure peut devenir le logiciel que les wearables ont toujours eu besoin et de la poussée appropriée pour que les produits s’améliorent de façon exponentielle. L’avenir semble prometteur et nous l’espérons.