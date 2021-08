La nouvelle mise à jour de Telegram prend en charge les appels vidéo de groupe jusqu’à 1 000 personnes

in

L’application de messagerie populaire a apporté des améliorations à presque toutes les fonctionnalités axées sur la vidéo, y compris les appels vidéo de groupe, les messages vidéo et le lecteur multimédia.

Les appels vidéo de groupe sur Telegram peuvent désormais avoir un total de 1 000 téléspectateurs. Cependant, l’application ne permet toujours qu’à 30 participants maximum de diffuser de la vidéo. Telegram améliore également sa fonctionnalité de messages vidéo en ajoutant la prise en charge d’une résolution plus élevée. Vous pouvez enregistrer un message vidéo en appuyant sur l’icône du microphone dans la barre des messages pour passer du message vocal à la vidéo. Semblable aux messages vocaux, vous devrez appuyer et maintenir pour commencer l’enregistrement. Vous pouvez également maintenant appuyer sur un message vidéo pour le développer. Appuyez sur un message vidéo développé pour le mettre en pause et vous permettre d’avancer ou de rembobiner rapidement le message.

Le lecteur multimédia de l’application prend désormais en charge plusieurs vitesses de lecture vidéo : 0,5x, 1,5x et 2x. Sur les meilleurs téléphones Android, vous pouvez même relire des vidéos à une vitesse de 0,2x. Pour basculer entre différentes vitesses de lecture, maintenez enfoncé le bouton 2X lors de la lecture de messages vocaux ou vidéo.

Une autre fonctionnalité que de nombreux utilisateurs pourraient trouver utile est la possibilité de partager votre écran avec le son de votre appareil lors de la diffusion d’appels vidéo en tête-à-tête. La fonction de suppression automatique de Telegram a également été mise à jour et propose désormais une nouvelle option “un mois”. Vous pouvez activer la minuterie pour que vos messages s’effacent d’eux-mêmes en appuyant sur ⋮ > Effacer l’historique et en choisissant une durée.

Outre les améliorations vidéo, la mise à jour introduit de nouvelles animations légères pour les messages texte sur Android. Lorsque vous envoyez un message, votre texte se “transforme en douceur dans la bulle de message au fur et à mesure qu’il s’envole vers le chat”. Ces animations ont été déployées auprès des utilisateurs iOS avec la mise à jour précédente de Telegram.

