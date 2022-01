La nouvelle mise à jour de Waze a peut-être corrigé un bug particulièrement irritant

Un bogue qui a obligé les utilisateurs de Waze à se faire demander de créer un compte même s’ils y sont connectés pourrait enfin être corrigé. Le problème est survenu sur iPhone et lors de l’utilisation de CarPlay avec des utilisateurs constatant qu’ils étaient effectivement déconnectés même s’ils étaient toujours connectés.

Le problème est un problème avec lequel je me bats depuis quelques semaines et je peux confirmer qu’il est très irritant. Parfois, et malgré ma connexion, Waze m’invitait à créer un nouveau compte. Parfois, je pouvais me reconnecter, d’autres fois je ne pouvais pas.

Heureusement, une nouvelle mise à jour de Waze pourrait remettre les choses sur les rails, comme l’a rapporté Auto Evolution.

Selon le rapport, le problème a d’abord été espionné dans les versions bêta de Waze, mais il n’a pas été résolu avant de pouvoir se retrouver dans l’App Store. Et bien que les notes de mise à jour ne fassent pas spécifiquement référence à ce bogue, elles indiquent que quelque chose est en train d’être corrigé. Auto Evolution pense que c’est ce bug sur lequel les développeurs de Waze ont travaillé.

C’est pourquoi la sortie de la version 4.88 est si importante pour les possesseurs d’iPhone. L’application, qui est désormais disponible au téléchargement sur l’App Store d’Apple, inclut un correctif pour un problème d’enregistrement de compte initialement détecté dans les versions bêta, mais a réussi à se retrouver dans la version stable.

Les utilisateurs existants de Waze devraient voir la mise à jour disponible en téléchargement maintenant. Tout le monde peut télécharger Waze gratuitement sur l’App Store dès aujourd’hui. J’espère que vous resterez connecté jusqu’à ce que vous vous déconnectiez maintenant aussi !

Waze est l’une des meilleures applications iPhone pour les pilotes, mais ce bug menaçait définitivement la validité de cette déclaration.

