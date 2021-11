La nouvelle mise à jour de WhatsApp nous apporte un moyen plus spécifique de protéger notre vie privée | La technologie

La nouvelle version de la populaire application de messagerie instantanée nous permettra de partager notre statut, mais avec un changement substantiel au cas où nous ne voudrions pas que quelqu’un le voie.

WhatsApp continue d’être l’une des applications les plus utilisées pour communiquer avec les personnes que nous connaissons. Cela est dû, entre autres, aux mises à jour continues qu’ils effectuent pour améliorer le service.

La mise à jour 2.21.23.14 est la dernière à avoir été publiée et son principal ajout concerne une option de confidentialité. L’option Mes contacts a été ajoutée, sauf …, ce qui nous permettrait de choisir quels utilisateurs de notre liste pourraient voir nos changements de statut.

Cela est très simple et nous offre de nouvelles possibilités de confidentialité. Le changement de votre image ou de votre statut dans WhatsApp est après tout une information personnelle, avec laquelle nous pouvons choisir qui peut le voir.

Tout ce que nous avons à faire est accédez à notre écran principal WhatsApp, cliquez sur États, puis sur Paramètres de confidentialité. Il est accessible via la fenêtre contextuelle qui s’affiche ou en cliquant sur le bouton de menu (les trois points verticaux en haut à droite).

Plus tard, nous pouvons choisir avec qui nous voulons partager les changements de statut. Mes contacts ont été ajoutés aux options qui étaient auparavant, sauf …, ce qui nous permettrait d’exclure certains contacts des modifications que nous apportons.

En cliquant sur ce bouton, la liste des contacts apparaîtra et on peut choisir les profils dont on ne veut pas voir les modifications. Ils nous verront sur WhatsApp comme si nous n’avions fait aucun changement.

D’un autre côté, nous aussi les verrions inchangés. C’est un système de réciprocité, comme pour le double contrôle. En activant cette option, nous ne pourrons pas non plus voir les changements de statut de ce contact. Si nous voulons savoir s’ils ont mis une nouvelle image de profil ou ont placé un statut, nous devrons arrêter de les exclure.

Maintenant que vous savez comment faire, vous pouvez arrêter de montrer vos mises à jour à qui vous ne voulez pas. Peut-être que vous avez votre patron dans vos contacts et que vous ne voulez pas qu’il voie votre nouvelle photo de profil sur la plage ou qu’il s’agisse simplement d’un compte professionnel et que vous souhaitez exclure des contacts pour avoir terminé des affaires avec eux.