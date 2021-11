La nouvelle mise à jour de WhatsApp vous donne plus de contrôle sur votre vie privée

Une nouvelle mise à jour bêta de WhatsApp est en cours de déploiement, avec une nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui permettra d’éviter plus facilement certains contacts ou de masquer vos informations à des utilisateurs spécifiques.

Repérée par WABetaInfo, la mise à jour ajoute une nouvelle option au paramètre de confidentialité Dernière vue. Auparavant, cela donnait aux utilisateurs la possibilité d’afficher leur statut à Tout le monde, à leurs contacts ou à personne. L’option supplémentaire « Mes contacts sauf… » permet aux utilisateurs de spécifier certains contacts dont ils ne souhaitent pas voir leur état Dernière vue.

Cela donnera aux utilisateurs plus de contrôle sur qui peut voir quand ils étaient en ligne pour la dernière fois, et peut-être un bon moyen d’éviter certains contacts, vous donnant l’impression de ne pas être en ligne pour répondre à leurs messages. Cela dit, ils devraient toujours pouvoir voir quand vous êtes en ligne. Et bien que l’option de bloquer complètement le contact soit toujours présente, cette option agit davantage comme un « blocage logiciel » car ils pourront toujours vous contacter.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : WABetaInfo

L’option arrive également pour la photo de profil et la section À propos. Il est déployé avec la version bêta de WhatsApp 2.21.23.14 et est accessible à partir des paramètres de confidentialité du sous-compte sous chaque option respective.

Comme indiqué par l’image ci-dessus, si vous masquez votre statut Dernière vue à quiconque, vous ne pourrez pas non plus voir leur statut. Cependant, WABetaInfo note que cette limitation ne s’applique pas à la photo de profil ou à la section À propos.

La fonctionnalité est progressivement déployée pour certains bêta-testeurs sur les meilleurs téléphones Android, de sorte que ceux d’entre vous sur le canal bêta peuvent ne pas remarquer l’option tout de suite.