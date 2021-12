La nouvelle mise à jour de Windows 11 supprime une partie de l’ancienne interface Windows | La technologie

Microsoft semble avoir des plans d’urgence pour supprimer toutes les anciennes interfaces de son système d’exploitation sous Windows 11, c’est maintenant au Panneau de configuration d’en subir les conséquences.

L’arrivée de Windows 11 sur les ordinateurs de bureau et portables a ouvert un débat qui semblait clos depuis longtemps. Et, est-ce qu’au fil des ans, Microsoft a mis à jour son système d’exploitation, mais de nombreuses icônes, interfaces et conceptions ont continué à être maintenues presque depuis le début.

Le lifting de Windows 11 par rapport aux versions précédentes du système d’exploitation de Microsoft a rendu les utilisateurs plus conscients de tout cela. Avoir un design amélioré et actuel ne se mariait pas avec les icônes d’il y a près d’une décennie, ni avec des menus obsolètes.

Ce qui se passe, c’est que la transition au niveau de la conception est toujours une tâche en attente. Cela se voit lorsque vous entrez dans des menus tels que le gestionnaire de tâches. Lors de l’utilisation de cette section, nous retrouvons pratiquement le même design des deux versions précédentes de Windows.

Le changement qu’il a eu est presque nul et ne peut être vu que dans les coins, où la rondeur brille au lieu des angles marqués comme dans Windows 10. Bien sûr, Microsoft semble avoir l’intention d’éliminer ces défauts de conception dans Windows 11 et le fera peu à peu. peu de mises à jour.

La dernière chose qui a été vue est que, maintenant, plusieurs options qui se trouvaient dans le panneau de configuration de Windows 11 seraient désormais dans les paramètres. Ce changement peut sembler anodin, mais en réalité, il est vraiment important. Le panneau de contrôle est l’une des fenêtres qui a le plus besoin d’être repensée.

Cette mise à jour serait déjà en cours, il ne vous reste plus qu’à attendre qu’elle apparaisse sur vos appareils. Si vous êtes pressé, vous pouvez essentiellement garder un œil sur la section des mises à jour de Windows 11 et cliquer à plusieurs reprises pour rechercher les mises à jour.