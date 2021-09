La nouvelle mise à jour du commutateur permet aux utilisateurs de partager des messages Twitter plus longs

Image : @GameXplain

Nintendo a publié hier la mise à jour 13.0.0 pour Switch et c’est l’une des plus grandes mises à jour de firmware depuis un certain temps.

Il comprend la prise en charge de l’audio Bluetooth, une mise à jour de la station d’accueil du modèle Switch OLED et une nouvelle mise à jour est même disponible pour les contrôleurs Joy-Con. De nombreux utilisateurs examinent toujours cette mise à jour pour voir ce qu’elle cache d’autre, et il semble qu’une autre découverte soit la possibilité pour les utilisateurs de publier désormais des tweets plus longs sur le système hybride.

Comme indiqué par GameXplain, la limite de caractères est désormais passée de 140 à 280 :

Devinez quoi? Vous pouvez enfin faire des tweets plus longs sur Nintendo Switch grâce à la mise à jour du firmware 13.0 ! Pensez à tout ce que vous pouvez faire avec cet espace supplémentaire ! Plus de détails, plus de réflexions et plus de temps perdu pour tous ceux qui le liront ! Ahhhhhhhhhh c’est parfait ! https://t.co/FkvV1dauIM— GameXplain (@GameXplain) 15 septembre 2021

Même si vous n’utilisez pas Twitter, il est toujours agréable de voir des améliorations comme celle-ci et devrait aider quiconque souhaite fournir un peu plus d’informations ou de contexte lors de la publication d’une capture d’écran du jeu.

Avez-vous déjà téléchargé la dernière mise à jour du micrologiciel Switch ? Avez-vous remarqué ce léger changement? Publiez-vous même des captures d’écran de jeux vidéo sur les réseaux sociaux ? Dites-nous ci-dessous.