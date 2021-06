La nouvelle mise à jour iOS entraînerait une consommation excessive de batterie dans l’iPhone | La technologie

Apple a publié une nouvelle mise à jour pour iOS et cela cause des problèmes de décharge de batterie sur les iPhones des utilisateurs.

Les mises à jour sont une loterie, dans la grande majorité des situations, elles viennent améliorer, corriger et ajouter des fonctionnalités aux appareils mobiles. Mais aussi il y a des situations dans lesquelles les terminaux fonctionnaient mieux avant de recevoir la mise à jour. C’est exactement ce qui s’est passé avec la dernière version d’iOS qui a atteint l’iPhone.

Le lancement par Apple de sa version d’iOS 14.6 a amené de nombreux utilisateurs à signaler des problèmes d’autonomie de leur iPhone. Les plaintes concernant la mise à jour s’accumulent sur la page communautaire d’Apple, les utilisateurs font remarquer qu’ils ont des problèmes à la fois dans la consommation d’énergie par le système.

La réponse des modérateurs Apple est qu’après une nouvelle mise à jour, une consommation élevée de la batterie est normale car le système doit effectuer des tâches en arrière-plan.. De plus, il est curieux de voir comment les utilisateurs s’équilibrent en termes de ce qu’ils ont gagné avec la nouvelle mise à jour : une plus grande stabilité et des performances lors de la lecture par rapport à iOS 14.5.

Apple ne s’est pas encore prononcé sur la question, mais il y a aussi des plaintes sur le réseau social Reddit et il est possible que davantage d’utilisateurs rejoignent cette cause. Cette nouvelle arrive quelques jours après la célébration de la WWDC d’Apple, nous verrons peut-être une nouvelle version d’iOS lors de la conférence des développeurs et cela résoudra les problèmes auxquels les utilisateurs sont confrontés.

La date de la WWDC est le 7 juin de cette année et nous espérons y connaître pour la première fois iOS 15 avec iPadOS 15, en plus d’autres mises à jour telles que MacOS 12, TVOS 15 et WatchOS 8. Bien sûr, Apple peut faites quelques références sur les nouveaux ordinateurs MacBook Pro que vous devriez préparer. Nous serons au courant de tout pour vous dire le plus pertinent.