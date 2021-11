La nouvelle mise à jour macOS Monterey d’Apple serait en train de briquer les anciens Mac

Les dernières mises à jour logicielles d’Apple ont apparemment introduit autant de problèmes que de fonctionnalités. iOS 15 a été lancé avec un tas de bugs frustrants, de CarPlay qui ne fonctionne pas à des images qui disparaissent de l’application Photos. Malheureusement, les utilisateurs rencontrent maintenant des problèmes tout aussi ennuyeux sur macOS Monterey. Des dizaines d’utilisateurs de Mac affirment que macOS Monterey brise leurs ordinateurs.

macOS Monterey brise les anciens ordinateurs Mac

Comme le note MacRumors, au moins dix utilisateurs du forum des communautés d’assistance d’Apple ont lancé des discussions sur le fait que leurs ordinateurs ne s’allument plus après la mise à jour vers macOS Monterey. La plupart des utilisateurs concernés possèdent d’anciens modèles de MacBook – certains aussi vieux que 2016, mais d’autres aussi nouveaux que 2019.

« Je mettais à jour mon MacBook Pro à partir de 2018 et tout allait bien jusqu’à ce que l’écran devienne soudainement noir et maintenant il ne s’allume plus », a écrit un utilisateur, sollicitant des suggestions de l’équipe d’assistance d’Apple ou d’autres propriétaires de MacBook. « J’ai vérifié la prise, le câble, la brique, tout. J’ai maintenu le pouvoir pendant 10 secondes et rien ne se passe. Je n’ai aucun signe de vie sur mon MacBook.

On trouve des tonnes de plaintes similaires sur MacRumors sur Twitter. En voici un petit échantillon :

@Apple Donc, l’installation de #macOSMonterey a littéralement tué mon #MacBookPro 2020 16 pouces. Pas de démarrage. Non rien. Morte. 18 mois… Combien de temps est-ce censé fonctionner ces jours-ci ? 🙁

Les gars, mettez à jour à vos risques et périls… – Freddy Mini (@freddymini) 26 octobre 2021

@AppleSupport @Apple ce n’est pas ainsi qu’une simple mise à jour du système d’exploitation devrait se dérouler sur un Mac. À mon 50e redémarrage avec une sorte d’installation incrémentielle de #Monterey et un iMac mort. Je ne peux même pas restaurer à partir de TM car je ne peux même pas accéder à l’application de migration. Fou – Ken Lyons (@kenlyons) 31 octobre 2021

@AppleSupport depuis le téléchargement de Monterey OS, mon macbook pro ne s’allume plus – Susuya💫 (@Susuyachan) 31 octobre 2021

Sur la base du timing des tweets, des messages du forum et des fils de discussion Reddit, il est clair que cela se produit depuis qu’Apple a publié macOS Monterey le 25 octobre. Il est difficile d’évaluer l’étendue réelle du problème. Cela dit, si votre MacBook a deux ans ou plus, vous voudrez peut-être attendre jusqu’à ce que nous en sachions plus. Cela n’affectera peut-être pas votre appareil, mais cela ne vaut pas non plus le risque.

Existe-t-il une solution au problème ?

Au moins un utilisateur a suggéré de relancer ou de restaurer le micrologiciel du Mac concerné. Comme vous pouvez le voir sur la page d’assistance d’Apple, il s’agit d’un processus assez complexe. Vous feriez peut-être mieux de confier votre ordinateur à un professionnel avant d’essayer de lui redonner vie.

De manière effrayante, un utilisateur de Reddit décrit un problème similaire lors de la mise à niveau vers Big Sur plus tôt cette année :

Je l’ai emmené dans mon Apple Store local et ils ont dit que les mises à jour du système d’exploitation peuvent provoquer un stress anormal sur le système, ce qui a dû entraîner la défaillance de certains composants. Ils ont également fourni une image de ce qu’ils pensent être de la corrosion sur la carte logique (ce que je ne suis vraiment pas assez instruit pour discuter, mais vous pouvez le voir dans mon message) et donc la seule option pour une réparation serait de remplacer complètement la logique conseil pour 500 $, totalisant essentiellement cet iMac 2017 d’entrée de gamme.

Nous en partagerons plus si Apple publie une déclaration ou une mise à jour concernant le briquetage.