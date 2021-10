La nouvelle mise à jour OnePlus 8 désactive Google Pay et d’autres applications clés

David Imel / Autorité Android

Certains propriétaires de OnePlus 8 signalent que Google Pay et plusieurs autres applications sont désactivés après une mise à jour du système. Il semble que les téléphones échouent au contrôle SafetyNet de Google.

OnePlus n’a pas bénéficié des mises à jour logicielles les plus fiables au cours des deux dernières années, car les utilisateurs ont signalé divers bogues dans Oxygen OS. Il semble que nous puissions maintenant ajouter un autre bogue à la liste, car certains propriétaires de OnePlus 8 signalent que Google Pay et plusieurs autres applications sont désactivés sur leurs téléphones après une mise à jour du système.

Les propriétaires de OnePlus 8 sur le forum OnePlus et Reddit ont noté que Google Pay avait été désactivé après la mise à jour Oxygen OS 11.0.9.9.IN21BA. Certains utilisateurs ont également signalé que leurs applications bancaires et même l’application McDonald’s ont été affectées par la mise à jour.

Des recherches plus poussées ont révélé que les téléphones échouent à la vérification SafetyNet de Google après la mise à jour. Plus précisément, il semble que les appareils concernés ne parviennent pas à trouver un profil CTS correspondant, comme le montre la capture d’écran ci-dessous (avec l’aimable autorisation de l’utilisateur tsaklidk).

SafetyNet est un service Google qui vérifie si un appareil exécute un logiciel authentique et certifié. L’échec de cette vérification entraîne en effet la désactivation des applications financières et des services de streaming premium, comme c’est le cas ici. Les appareils échouent souvent aux vérifications SafetyNet s’ils ont été enracinés, mais quelques utilisateurs de OnePlus 8 ont noté qu’ils n’avaient pas enraciné leurs téléphones.

On ne sait pas non plus à quel point ce problème est répandu, mais toutes les plaintes semblent provenir de propriétaires de OnePlus 8 en Europe. Nous avons néanmoins contacté OnePlus pour obtenir des commentaires sur la cause du problème et un calendrier pour un correctif. Nous mettrons à jour l’article si/quand il nous revient.

