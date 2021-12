La nouvelle mise à jour OxygenOS 12 pour la série OnePlus 9 est tout simplement horrible

La mise à jour OxygenOS 12 de OnePlus basée sur Android 12 a finalement atteint le statut « stable ». C’est une étiquette qui signifie qu’elle ne devrait pas être particulièrement boguée et qu’elle est en cours de déploiement – ​​dans ce cas, sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Mais si vous avez suivi les impressions des clients, la nouvelle version semble être tout sauf stable, et le nouveau logiciel présente des écarts notables (et négatifs) par rapport aux versions précédentes d’OxygenOS. Plus simplement : OxygenOS 12 est affreux et ressemble à un logiciel de téléphone économique sur le OnePlus 9 Pro à mille dollars.

J’ai essayé aussi longtemps que j’ai pu de m’abstenir d’en venir à un jugement aussi sévère. Lorsque les premières versions bêta d’OxygenOS 12 sont arrivées et que Karandeep Singh nous a prévenus qu’il s’agissait de « ColorOS à part le nom », j’avais espéré (sans aucune preuve réelle) qu’il ne s’agissait que d’une étape transitoire dans la fusion logicielle. Nous savions tous que ColorOS, qui divise OPPO, était la base à partir de laquelle les deux sociétés travailleraient ; ils l’ont explicitement dit. Mais je pensais que nous pourrions voir OnePlus apporter ses propres modifications pour ramener un peu les choses. Après tout, dans la communauté des passionnés d’Android, la société était connue et appréciée pour son logiciel pendant des années. Ce n’est pas comme si OnePlus jetterait des années d’image de marque, de fonctionnalités, de conception et de reconnaissance pour adopter entièrement le logiciel de quelqu’un d’autre en un clin d’œil, n’est-ce pas ? Devine encore.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Je dois souligner que la première fois que j’ai essayé la version bêta de ColorOS 12, je ne l’ai pas détestée. En fait, j’ai aimé quelques détails logiciels spécifiques pour ce qu’ils semblaient dire sur la stratégie de développement de l’entreprise. Pourtant, à l’époque, j’ai remarqué que ColorOS me semblait toujours «mal» comme le font de nombreux skins logiciels du marché chinois, OxygenOS de OnePlus faisant exception. Avec la fusion logicielle qui se produisait, je voulais être optimiste, alors j’ai attendu, espérant que les premières impressions bêta d’OxygenOS 12 étaient basées sur des données incomplètes, qu’une version stable arriverait et que je verrais tout s’assembler.

Malheureusement, j’avais tort.

Bienvenue dans ColorOS : édition OnePlus

À moins d’un démontage détaillé du logiciel au niveau du code, nous ne pouvons pas vraiment savoir avec précision quelle quantité d’OxygenOS n’est en réalité que ColorOS, mais même une comparaison rapide montre que la plupart des morceaux individuels sont les mêmes.

Galerie d’images (2 images)

À gauche: OxygenOS 12, À droite: ColorOS 12

Galerie d’images (2 images)

Pour commencer, OxygenOS et ColorOS utilisent désormais presque le même lanceur, avec des ensembles de fonctionnalités presque identiques et des paramètres de lanceur intégrés au système. L’étagère est toujours là sur OxygenOS 12, mais si vous ne savez pas comment la déclencher, vous ne le sauriez pas. Ses réglages ne sont plus au même endroit, ce qui lui donne l’impression d’être boulonné – ce qu’il est probablement. OnePlus a changé la façon dont les polices apparaissent dans le tiroir de l’application (franchement, pas un bon effet avec cette ombre noire floue étrange), mais OxygenOS et ColorOS utilisent clairement des lanceurs identiques, et les similitudes ne s’arrêtent pas là.

Juste différentes nuances de rouge à lèvres sur le même cochon – c’est ColorOS

Bien sûr, la plupart des autres applications par défaut fournies avec OxygenOS et ColorOS sont les mêmes applications Google, ce qui ne veut rien dire (si quoi que ce soit, c’est une chose à aimer), mais la plupart des autres bits destinés aux utilisateurs dans des endroits comme Paramètres, par exemple , sont également essentiellement identiques.

Galerie d’images (10 images)

OnePlus et Oppo ont quelques actifs graphiques différents et quelques ajustements de couleur, mais ce ne sont que des nuances de rouge à lèvres différentes sur le même cochon – c’est ColorOS. OnePlus a conservé des fonctionnalités telles que Canvas AOD et Shelf, appliqué sa marque pour des fonctionnalités telles que Edge Lighting, ajouté quelques bitmaps et couleurs personnalisés et appliqué un skin à la nuance de notification (l’une des rares différences majeures, illustrée ci-dessous). Mais tout client passant d’un téléphone Oppo à un téléphone OnePlus ne sera probablement pas en mesure de faire la différence, tandis que quelqu’un venant d’une version plus ancienne du logiciel OnePlus sera sacrément confus.

Galerie d’images (2 images)

OxygenOS était également connu pour ses options de personnalisation, et celles-ci diminuent maintenant : vous ne pouvez pas modifier le style de l’icône de la batterie dans la barre d’état, vous ne pouvez pas régler l’heure dans la barre d’état pour afficher les secondes, vous ne pouvez pas personnaliser individuellement Icônes. OnePlus a même des fonctionnalités abandonnées directes avec lesquelles il se différencie, comme une réponse rapide en mode paysage, entre autres des fonctionnalités plus spécialisées, dont certaines que nous n’avons pas repérées. Cependant, il convient de souligner que App Locker (qui masque les applications et leurs notifications derrière un écran de saisie du code PIN) et Parallel Apps (qui ont installé plusieurs versions de la même application) sont toujours présents, juste sous de nouveaux noms : fonctionnalité d’App Locker a été fusionné avec Hidden Space et Private Safe, Parallel Apps s’appelle désormais « App cloner ». Nous nous sommes trompés au début, mais OnePlus nous a fait remarquer que les deux fonctionnalités étaient toujours là.

C’est juste bon marché

Bien sûr, des choses comme les icônes ne sont pas les mêmes entre ColorOS et OxygenOS (je ne peux pas vraiment dire ce que OnePlus utilise, le menu des icônes se bloque à chaque fois que je l’ouvre), mais l’opposition du logiciel Android autrefois bon de OnePlus est pratiquement terminée , et je ne suis pas fan.

La plupart de nos lecteurs sont aux États-Unis et n’ont pas eu l’occasion de jouer avec trop de téléphones chinois, mais il y a une sorte de « saveur » que la plupart des marques axées sur l’Asie appliquent à leurs logiciels qui est assez différente de ce que nous sommes. habitué ici aux États-Unis. Il est difficile de résumer autrement qu’une liste pure et simple de choses individuelles que je n’aime pas, mais il y a un sentiment général d’occupation, une esthétique datée comme des dégradés ou de mauvaises transparences, un manque de fluidité ou d’uniformité entre les polices et les mises en page, des animations superflues, et des effets sonores de l’ère 2010 – vraiment un mauvais design, vraiment. C’est une métaphore imprécise, mais l’effet cumulatif est comme ces vieux sites Web Web-1 Flash que nous détestions/aimions tous : impressionnants d’un simple coup d’œil, mais superficiels, manquant de goût, délirants à l’intérieur et ignorant le flux de travail ou la facilité de utiliser. Ces dernières années, des entreprises comme Oppo ont atténué cet effet, mais l’héritage persiste par morceaux, probablement parce que leurs marchés l’aiment vraiment. Mais je ne le fais pas.

OxygenOS était une exception notable : une société basée en Chine avec une ROM de fabrication chinoise qui ne ressemblait pas aux autres. Pendant longtemps, cela a semblé assez proche du stock, et lorsque OnePlus a commencé à apporter des modifications aux choses, c’était un pas en arrière dans la cohérence et la conception (sinon une déchirure partielle de OneUI). Certains de ces changements se sont développés sur moi, d’autres non, mais ils se sont toujours sentis de qualité supérieure et se sont maintenus aux côtés du logiciel de Google sur les Pixels et de l’interface utilisateur One de Samsung – même si je l’aurais mis à la toute fin de cette liste. Mais ce nouvel OxygenOS 12 est tout aussi bon marché et buggy qu’il y paraît, avec une ambiance aérienne d’AliExpress qui donne l’impression que plus personne chez OnePlus ne s’en soucie.

Cette dernière mise à jour est chargée de bugs. Même au cours des deux derniers jours sur mon téléphone, j’ai dû basculer les paramètres d’avant en arrière pour que mon écran 120 Hz fonctionne à nouveau à son taux de rafraîchissement complet, que ma densité d’affichage et la taille de la police soient bien trop petites, et certains plantage direct des menus. D’autres ont signalé que les applications Téléphone ou Appareil photo disparaissent ; Wi-Fi MIMO ne fonctionne pas ; la connectivité mobile est interrompue, partiellement interrompue ou ne signale simplement aucun signal alors que vous en avez un ; et les applications dans le menu des récents ne peuvent pas être fermées en bloc, entre autres problèmes.

Les sites de médias sociaux comme Twitter et Reddit sont universellement en effervescence avec des rapports de bogues pour le nouveau logiciel. Certes, Reddit est rempli d’antagonisme, de rage narcissique et de vitriol les meilleurs jours, mais les résidents de r/OnePlus se demandent même s’il y a de « bonnes » choses dans OxygenOS 12 face aux deux fonctionnalités perdues et Jank.

Certes, l’expérience de chacun avec OxygenOS 12 semble un peu différente, mais le bug en lui-même semble incontestable.

Il est important de noter que OnePlus a déjà la réputation de proposer des mises à jour boguées, mais il s’agit généralement d’un problème qui affecte les appareils plus anciens. Ses produits phares les plus récents reçoivent généralement plus d’attention et un peu plus de finition par rapport aux plus anciens, et c’est quelque chose que nous espérions que cette fusion avec ColorOS aiderait à résoudre. La période de test bêta a également duré des mois et OnePlus a eu le temps de résoudre les problèmes ou de retarder une sortie, si nécessaire. Une réinitialisation d’usine peut également résoudre certains de ces problèmes, mais les clients ne devraient pas avoir à passer par ce genre de cerceaux. Le logiciel et les paramètres devraient être conservés de manière fiable et avec un minimum de problèmes entre les versions de sortie sur Android, en particulier sur les produits phares à mille dollars comme le OnePlus 9 Pro.

Nous avons contacté OnePlus pour lui demander si l’entreprise prévoyait de retirer la mise à jour compte tenu du volume de rapports de bogues et de l’importance de certains des problèmes, mais l’entreprise n’avait aucune information à partager avec nous pour le moment. En attendant, il y a toujours une bonne chose à propos des téléphones OnePlus : ils sont faciles à installer sur des ROM tierces. Les clients volontaires peuvent même installer le dernier Android 12 Paranoid Android alpha s’ils veulent vivre dangereusement. Cela vous ferait également boucler la boucle : l’équipe Paranoid Android était en partie derrière l’OxygenOS d’origine – vous savez, à l’époque où c’était bon.

OnePlus tire la mise à jour

OnePlus nous a dit qu’il retirait la mise à jour et prévoyait de déployer une nouvelle version dès que possible, et a fourni quelques corrections concernant les suppressions de fonctionnalités :

La fonctionnalité d’App Locker a été fusionnée avec « Espace caché » dans le cadre de « Coffre-fort privé » – fait la même chose, mais les paramètres sont maintenant à un endroit différent. Les applications parallèles sont toujours présentes, mais elles s’appellent désormais « App cloner ».

Notre couverture a été mise à jour.

Voici comment Microsoft Teams a accidentellement interrompu les appels d’urgence 911 dans Android

Mishaal Rahman d’Esper nous guide à travers les étapes

Lire la suite

A propos de l’auteur

Ryne Hager (2860 articles publiés)



Apparemment un rédacteur en chef, en réalité juste un mec bavard qui creuse dans la technologie, aime Android et déteste les pratiques anticoncurrentielles. Son seul regret est de ne pas avoir acheté de Nokia N9 en 2012. Envoyez des conseils ou des corrections par e-mail à androidpolice dot com.

Plus de Ryne Hager