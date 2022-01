La nouvelle mise à jour OxygenOS 12 pour le OnePlus 9 corrige quelques problèmes restants

La mise à jour stable d’OxygenOS 12 pour les OnePlus 9 et 9 Pro a connu un lancement difficile début décembre, obligeant le fabricant de téléphones chinois à suspendre le déploiement jusqu’à ce que les problèmes soient résolus. Alors que certains correctifs ont été publiés quelques jours plus tard, OnePlus laissait encore quelques bugs non résolus.

Quelques jours avant le Nouvel An, OnePlus a annoncé une nouvelle mise à jour stable d’OxygenOS 12 basée sur Android 12 pour les meilleurs téléphones Android de l’entreprise en 2021. La dernière version corrige quelques problèmes persistants avec le système d’exploitation, y compris l’échec de la mise à niveau du système dans certains scénarios et le problème d’accès au réseau 5G dans certains cas.

La dernière série de correctifs fait suite à un précédent lot de correctifs qui résolvaient les problèmes de perte de connexion des téléphones, la barre de notification vide et certains bugs d’affichage. Ces mises à jour devraient aider à réduire les problèmes restants avec OxygenOS 12.

Comme d’habitude, la mise à jour en direct est déployée de manière incrémentielle, avec le numéro de version C.40. Cela signifie qu’il devrait arriver pour tout le monde au cours des prochains jours.

OnePlus a également publié un nouveau guide pour aider les utilisateurs à s’adapter aux nouveaux changements introduits dans OxygenOS 12, dont la majorité provenait de ColorOS. Après que OnePlus a fusionné sa base de code OxygenOS avec ColorOS l’année dernière, le skin Android d’OPPO sert désormais de base à OxygenOS.

Pour le moment, la nouvelle mise à jour n’est disponible qu’en Amérique du Nord et en Inde, mais OnePlus a promis qu’elle serait disponible en Europe plus tard en janvier.

