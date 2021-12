La nouvelle mise à jour pour iPhone vous dira si votre téléphone utilise des composants d’origine ou s’il a été réparé | La technologie

Désormais, lorsque nous achetons un iPhone d’occasion, nous pouvons savoir si la batterie ou l’écran ont été réparés ou si les composants utilisés sont d’origine ou uniquement compatibles.

Apple est sur le point d’ajouter une nouvelle fonctionnalité aux iPhones qui informera les utilisateurs si l’appareil a déjà été réparé ou si un écran ou une batterie d’origine a été utilisé.

Cette nouvelle fonctionnalité arrivera avec la mise à jour iOS 15.2 pour iPhone et la façon de vérifier ces informations sera aussi simple car elle disposera d’une nouvelle section qui lui est propre : Historique des pièces et services. Cela se trouve dans Paramètres> Général> À propos.

Cette partie des paramètres fournira les informations clés que tous les acheteurs d’iPhones d’occasion ou reconditionnés recherchent, car jusqu’à présent, le processus d’achat d’occasion pouvait être une loterie.

Cette nouvelle mise à jour Développe une fonctionnalité existante qui vous permet de savoir si un écran ou une batterie n’est pas authentique, ajoutant maintenant toutes ces informations en un seul endroit et incluant même la date à laquelle le service de réparation a été effectué.

Avec la sortie de l’iPhone 11, Apple a commencé à inclure un avertissement lorsqu’un écran de rechange non original a été installé Et maintenant, les iPhones aussi vieux que les modèles XR peuvent vous dire si une batterie n’est pas authentique.

Les modèles les plus modernes, comme l’iPhone 12 et 13, ils peuvent avertir de plus de choses, y compris les caméras.

Comme vous vous en souvenez peut-être, les versions antérieures d’iOS sur iPhone 13 menaçaient de rendre les réparations d’écran difficiles, nécessitant une microsoudure pour empêcher la désactivation des capteurs Face ID.

Le nouvel iPhone 13 comprend un écran OLED, le nouveau processeur A15 Bionic, une batterie avec plus de capacité et 2 caméras de 12 mégapixels avec 47% de performances en plus en basse lumière.

Désormais, avec iOS 15.2, le processus est mis à jour pour permettre les réparations par les utilisateurs ou un magasin tiers sans que l’appareil n’ait à réclamer, comme nous l’expliquions il y a quelques semaines.

De cette façon Apple prend les bonnes mesures vers un système circulaire beaucoup plus responsable Où acheter des téléphones d’occasion ou réparer d’anciens modèles en vaut la peine, car cela est non seulement officiellement autorisé, mais nous sommes toujours informés de ces changements.