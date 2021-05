La nouvelle mise à jour xCloud vous permet d’utiliser le Surface Duo comme une Nintendo DS | La technologie

Microsoft a mis à jour xCloud pour proposer un design qui vous permet d’utiliser le deuxième écran comme s’il s’agissait d’un contrôleur Xbox.

Microsoft a lancé un téléphone «pliable» sur le marché et nous avons mis les guillemets car ceux de Redmond ont triché, le Surface Duo a un système de charnière qui permet deux écrans dans le style d’une Nintendo DS raffinée. Et, rien que la nouvelle mise à jour du service de jeux vidéo dans le cloud xCloud, le fait ressembler beaucoup à la console Nintendo.

La nouvelle mise à jour est livrée avec une interface améliorée qui rend le double écran du Surface Duo beaucoup plus utile. Lors du lancement de l’application xCloud, l’un des écrans affiche les boutons typiques d’une manette Xbox: Y, X, A, B, la croix et le double joystick. Et, bien que vous puissiez penser que cela est logique, ce qui s’est passé jusqu’à présent, c’est que les commandes se sont superposées à l’image du jeu.

Cette nouvelle interface vous permet de jouer les différents titres que propose xCloud de manière beaucoup plus ergonomique. Connecter un contrôleur Bluetooth tel que la Xbox peut toujours être le plus pratique, mais maintenant, le Surface Duo offre des qualités de console portable qu’il n’avait pas auparavant Et la vérité est que tout le monde n’est pas disposé à transporter une télécommande dans son sac à dos à tout moment.

Il est intéressant de voir comment Microsoft mise sur ce type d’interface pour son Surface Duo, bien que son truc serait qu’il soit appliqué au reste des dispositifs de pliage puisqu’ils ont les mêmes capacités. Oui, c’est vrai qu’il s’agit d’un seul écran. Mais il peut être divisé en deux instances avec le simple fait de faire un effort de développement.

Comme on dit, pour le moment, cette nouvelle interface n’est disponible que pour le Surface Duo. Nous espérons qu’il atteindra de nombreux autres terminaux tels que le Samsung Galaxy Z Fold 2, car l’appareil de Microsoft n’est pas ce que l’on dit être un best-seller, loin de là.

La Xbox One X est la console la plus puissante de sa génération. Il dispose d’un processeur à 8 cœurs de 2,4 GHz, d’un processeur graphique 6 Teraflops, de 12 Go de RAM GDDR5, d’un disque dur de 1 To et d’une sortie graphique de résolution 4K avec HDR.