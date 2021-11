La nouvelle mise à jour YouTube pour les téléviseurs ajoute une fonctionnalité très ennuyeuse | La technologie

Google a intégré une fonctionnalité dans l’application YouTube pour les téléviseurs intelligents qui bouleverse de nombreux utilisateurs.

YouTube a un taux de mises à jour enviable. Ceux de Google chouchoutent beaucoup leur plateforme de contenu en streaming, qui rassemble un grand nombre de créateurs et, en plus, les fédère à un public massif. La vérité est que Google fait généralement bien les choses au niveau des mises à jour.

Mais, parfois, tout ne se passe pas comme on le souhaite et cela semble être ce qui s’est passé avec la dernière mise à jour de l’application YouTube pour les téléviseurs. Et, est-ce que, il y a quelques mois, Google a intégré une fonctionnalité dans l’application mobile qui vous permettait de visualiser les vidéos sans cliquer dessus.

Ces vidéos ont été lues à partir de l’écran principal de YouTube et la vérité est que c’est assez ennuyeux. L’action typique consistant à parcourir les vidéos et à visualiser leurs vignettes, puis à choisir le contenu à lire est devenue une tâche dans laquelle il était nécessaire d’empêcher la lecture automatique de la vidéo.

Cette caractéristique qui confronte de nombreux utilisateurs a franchi les barrières du format et, désormais, elle atteint également les téléviseurs. Le dernier connu est que Google a intégré la lecture automatique de vidéos sur l’écran principal de YouTube, bien qu’ils ne fassent peut-être que tester la fonctionnalité.

Le nouveau Chromecast 2020 comprend Google TV, un système qui nous permet d’avoir des applications dans l’appareil et qui se contrôle avec la télécommande, contrairement au Chromecast que nous avions jusqu’à présent. Il prend en charge la résolution 4K à 60 ips, est certifié HDR et Dolby Vision.

Pour le moment, il semble que Google donne la possibilité de désactiver cette fonctionnalité. Le moyen le plus rapide et le plus simple de le faire est d’accéder aux paramètres YouTube sur le téléviseur et de sélectionner l’option qui dit « Aperçus avec son ». Dans cet appareil, vous pouvez choisir entre garder cette option activée ou la désactiver.

Il faudra attendre de voir si Google décide de se débarrasser une fois pour toutes de cette fonctionnalité et, c’est bien cela, elle n’apporte absolument rien de plus qu’une simple gêne lors de la navigation sur YouTube.