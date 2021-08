La nouvelle mise à niveau de CoinStats veut rendre les services DeFi accessibles à tous ⋆ Crypto nouveaux médias

Dans le but de devenir la « porte de DeFi » de choix, CoinStats a annoncé une mise à niveau pour augmenter ses fonctionnalités et devenir un gestionnaire de portefeuille à part entière, où les utilisateurs peuvent acheter, vendre, suivre et gagner, ainsi qu’obtenir un portefeuille personnalisé. connaissances.

L’application a des centaines de milliers de messages quotidiens et plus d’un million d’utilisateurs mensuels et connecte des centaines d’échanges, de portefeuilles et de plates-formes cryptographiques regroupant tous ses avoirs cryptographiques en un seul endroit.

« Inspirés par le concept d’un écosystème DeFi ouvert et transparent, nous aimerions jouer notre rôle dans sa croissance future. La fonctionnalité du produit que nous avons créée vous permet d’accéder facilement à l’écosystème DeFi à partir de l’application CoinStats. Vous pouvez soit utiliser le portefeuille que vous possédez déjà, soit passer à Portefeuille CoinStats, un nouveau portefeuille convivial que nous avons conçu pour un accès DeFi exceptionnellement sécurisé et facile », a écrit l’équipe dans un communiqué partagé avec CryptoSlate.

Portefeuille CoinStats

Démarrer avec CoinStats Wallet est aussi simple que possible. Si vous avez déjà une application CoinStats, il vous suffit de cliquer sur l’icône Portefeuille dans la barre d’onglets et de créer votre tout nouveau portefeuille CoinStats. Si vous n’avez pas installé l’application CoinStats, vous devez vous rendre sur Google Play ou App Store pour la télécharger, puis créer facilement le portefeuille.

Le portefeuille est livré avec un certain nombre de fonctionnalités, y compris la possibilité d’acheter de la crypto avec une carte de crédit et de l’échanger sur plusieurs réseaux, tels que BSC, Ethereum, Polygon) à partir d’un seul endroit.

Construit avec un accent particulier sur une expérience utilisateur fluide et intuitive, CoinStats Wallet est rapide, sécurisé et convivial pour les débutants. Il vous donne également la possibilité d’accéder à la rampe d’accès fiat via les passerelles les moins chères et les plus sécurisées.

Bien que CoinStats Wallet soit un ajout incroyablement important, il ne marque que le début d’une série de transformations massives : l’équipe a également dévoilé l’échange DeFi, une autre nouvelle fonctionnalité de CoinStats joue un rôle clé dans ces transformations.

Comment fonctionne l’échange DeFi

Pour utiliser la fonction d’échange, vous pouvez soit connecter le portefeuille que vous utilisez déjà, tel que Metamask, à CoinStats, soit créer un nouveau portefeuille CoinStats. La fonction d’échange DeFi introduite sur l’application a introduit trois nouvelles fonctionnalités :

1. Prix d’échange optimal

L’application agrège la liquidité de dizaines d’échanges décentralisés sur les trois réseaux les plus populaires (Ethereum, Polygon et Binance Smart Chain), ce qui offre aux utilisateurs le meilleur prix de swap.

2. Commodité

Les utilisateurs peuvent échanger n’importe quelle pièce contre n’importe quelle autre pièce en quelques secondes sans fermer leur tracker de portefeuille préféré.

Sécurité

L’équipe CoinStats a garanti des normes de sécurité de pointe en mettant en œuvre les meilleures pratiques fondées sur des preuves dans le domaine. Lorsqu’il s’agit d’actifs incorporels, garantir le transfert sécurisé et sans risque des actifs devient encore plus important.

Prochaines étapes

Une fonctionnalité à venir qui sera bientôt lancée est la fonctionnalité Gagner, qui vous permettra de gagner jusqu’à 20% APY sur votre crypto facilement, en toute sécurité et, surtout, de manière très transparente.

