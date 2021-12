Une nouvelle Miss Univers a été couronnée et elle est une alarmiste climatique. Ironiquement, le gagnant est Harnaaz Sandhu qui représente l’Inde, l’un des pires pollueurs de la planète.

Le 12 décembre, le 70e concours Miss Univers a été diffusé sur Fox. L’animateur, le comédien Steve Harvey, a demandé aux candidats de tirer un nom dans un bol. Le nom de l’un des juges célèbres figurait sur le bout de papier. Ce juge a ensuite posé une question au concurrent. Au cours du segment de questions-réponses avec les cinq finalistes, on a demandé à Miss Inde comment elle pourrait convaincre les gens qui pensent que le réchauffement climatique est un canular.

Rina : Beaucoup de gens pensent que le changement climatique est un canular. Que ferez-vous pour les convaincre du contraire ?

Miss India : Honnêtement, mon cœur se brise de voir à quel point la nature traverse de nombreux problèmes et tout cela est dû à notre comportement irresponsable. Et je pense totalement que c’est le moment d’agir et de parler moins parce que chaque action pourrait soit tuer soit sauver la nature, prévenir et protéger est mieux que se repentir et réparer. Et c’est ce que j’essaie de vous convaincre aujourd’hui.