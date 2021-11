La nouvelle mode et le nouveau style de Jack Swing : un essai photo

La mode et le style de Nouveau Jack Swing était une partie indéniable de ce qui a rendu le genre de musique génial. Teddy Riley, Bobby Brown et les nombreux autres artistes qui ont défini le son ont également joué le rôle. Les vestes étaient colorées, les bijoux en abondance. Bref, tout le monde s’habille. Ils savaient que les vêtements devaient correspondre aux sons vibrants et percutants. Dans cet essai photo, nous célébrons certaines des tendances emblématiques de la mode et du style de New Jack Swing.

