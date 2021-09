La nouvelle montre connectée de Huawei est la Watch Fit New et est identique à son prédécesseur | La technologie

Huawei a donné la surprise en annonçant, sans préavis, qu’ils ont une nouvelle smartwatch axée sur l’utilisateur le plus sportif. Le problème est que la même chose que nous avons vue l’année dernière avec sa précédente smartwatch.

Depuis que l’entreprise a été interdite par les États-Unis et donc par Google, la gestion de l’entreprise semble plus erratique que jamais. Ou du moins c’est comme ça qu’on peut le voir de l’extérieur.

De la domination de l’industrie des smartphones avec des modèles puissants, beaux et innovants à la disparition des listes de best-sellers. Mais, en tant que bonne multinationale, votre entreprise ne se limite pas seulement au secteur des smartphones.

Les réseaux de télécommunications, les gadgets, l’Internet des objets et, bien sûr, les objets connectés comme ceux présentés dans cet article aujourd’hui.

Et c’est que le Huawei Watch Fit New est un exemple des efforts de l’entreprise pour rester pertinent dans d’autres secteurs où ils ont encore de la force. Même si, comme nous allons le voir maintenant, ce qu’ils nous apportent pour cette fin d’année est une rechute.

La montre a été annoncée en Chine et, d’après ce qu’ils expliquent sur leur site Web, elle apporte les mêmes fonctionnalités et le même design que nous avons déjà vu dans l’actuelle Huawei Watch Fit, que nous avons déjà analysée ici.

Huawei Watch Fit NeufAffichage1,64″ | AMOLED | 280 x 456 pxCapteursGPS | Moniteur de fréquence cardiaque | SpO2 | NFC | MicrophoneRésistance5 ATMBatterie7 joursDimensions et poids46 c 30 x 10,7 mm | 21 grammesPrix 100€ à modifier

En regardant les spécifications et les photos, nous pouvons dire que nous regardons la même montre que nous avions déjà présentée en 2020, nous ne comprenons donc pas ce lancement.

Juste un peu plus de sport (il enregistre jusqu’à 97 activités physiques) et de nouvelles couleurs (rouge, bleu, rose et noir) et d’après les images, on peut dire que c’est le modèle avec la sangle et les fermetures en plastique, pas le chrome acier comme la finition Elegant.

Si elle sera vendue en dehors de la Chine est un mystère mais, comme nous l’avons dit, ce ne serait pas nécessaire puisque nous retrouvons la même smartwatch que nous avons déjà analysée ici sous ses deux aspects, dans la Watch Fit Active et dans la Watch Fit Elegant , la maison une axée sur un public quelque peu différent.