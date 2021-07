La nouvelle montre Wear OS de TAG Heuer utilise Super Mario pour dynamiser votre poignet

in

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle montre connectée, TAG Heuer et Nintendo sont sur le point de lancer une coque bleue dans votre direction. Cette collaboration spéciale entre TAG Heuer et Nintendo ressemble certainement à la pièce dans tous les sens, du boîtier de montre en acier nouvellement redessiné au boîtier de voyage Super Mario avec lequel chaque montre est livrée.

Deux bracelets de montre spéciaux sont inclus : un bracelet en cuir noir avec des bords en caoutchouc rouge et un bracelet sport en caoutchouc perforé rouge. Vous trouverez même « TAG Heuer x Super Mario Limited Edition » inscrit au dos, au cas où le reste de la présentation ne le rendrait pas assez évident. Mais le matériel extérieur de la montre n’est pas la seule chose spéciale que vous trouverez ici.

Les cadrans de montre spéciaux qui sont expédiés préinstallés sur cette montre en édition spéciale afficheront Mario en évidence sur le visage. Au fur et à mesure que vous atteignez vos objectifs de pas tout au long de la journée, Mario s’allumera et terminera un cours entier. Ces power-ups se produisent à chaque intervalle de 25% et se terminent lorsque Mario glisse vers le bas du drapeau lorsque vous remplissez votre objectif.

TAG Heuer dit que ces cadrans spéciaux seront disponibles sur d’autres montres TAG Heuer Connected Wear OS, donc si vous en avez déjà acheté un et que vous souhaitez participer à l’action, vous n’aurez pas à attendre longtemps. Cependant, il n’y a aucun moyen de retoucher la lunette, la couronne et d’autres éléments spéciaux sur le thème de Mario sans acheter ce matériel.

Étant donné que la montre en édition limitée est lancée cette semaine, elle n’exécutera pas le nouveau système d’exploitation Wear au lancement. Beaucoup des meilleures montres Wear OS ne recevront pas la mise à jour, en particulier celles de Fossil, mais TAG Heuer pourrait tirer quelques ficelles pour y arriver, étant donné le prix exorbitant de ses montres.

Seulement 2 000 de ces montres seront disponibles, et vous ne pourrez les obtenir que dans certaines boutiques TAG Heuer et sur tagheuer.com, à partir du 15 juillet. TAG Heuer ne mentionne pas de prix, mais Engadget rapporte que la montre coûtera 2 150 $, et sur la base des montres TAG Heuer Wear OS précédentes, cela semble à peu près correct.

Une montre super spéciale

TAG Heuer Connected x Super Mario Édition Limitée

Sentez-vous pratiquement invincible

La montre TAG Heuer Connected x Super Mario en édition limitée combine la puissance de Wear OS avec l’amour de Mario, le tout avec des cadrans spéciaux et un style unique.