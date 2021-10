La nouvelle monture World Of Warcraft est la meilleure et la plus moelleuse des chatons

Je vais mourir. Gif : Blizzard / Kotaku

Je ne sais pas, les gars. Entre essayer de suivre le nouveau monde d’Amazon et la prochaine extension Final Fantasy XIV Endwalker, je ne pense tout simplement plus avoir le temps pour World of Warcraft. Attends, je peux monter un chaton géant avec des oreilles touffues qui poursuit sa queue ? Fils de pute, je suis dedans.

Je joue à World of Warcraft depuis 16 ans et je possède toute une série de montures. J’en ai des rares comme le panda de la BlizzCon, des mignons comme le petit rat volant grinçant, et toutes les montures de l’édition collector depuis que Blizzard a commencé à faire des montures de l’édition collector. Cependant, je n’ai pas un gros chat qui peut voler, bondir et s’étirer et être tout ce qu’un vrai chat peut être, mais beaucoup plus gros et sans tout le caca.

Le Sunwarmed Furline est la dernière monture premium ajoutée aux boutiques en ligne et en jeu de Blizzard, il n’y a donc pas de broyage à faire ni de donjons à exécuter. La seule course que vous devez faire pour obtenir M. Fluffkins le troisième ici est de passer votre carte de crédit via le système de point de vente de Blizzard pour un montant de 25 $. Oui, je sais que vous pouvez obtenir gratuitement un vrai chat dans les bois derrière votre épicerie locale, mais ceux-ci ont des puces, des maladies, un malaise général, et aucun d’entre eux n’a sa propre remorque. S’ils le faisaient, pourquoi vivraient-ils dans les bois ?

Honnêtement, cette monture est pour les ventouses. C’est pour les joueurs inactifs qui seront surexcités par la gentillesse, dépenseront les 25 dollars, se connecteront pendant quelques heures pour se promener sur Dr. Adorable ici, puis se déconnecteront jusqu’à ce que la prochaine monture super mignonne soit révélée. Je le sais parce que c’est exactement ce que je viens de mettre au crayon dans la case de ce soir sur mon agenda. Je suis un mouton. Miaou.