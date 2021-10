La nouvelle Nintendo Switch OLED échoue en termes de durabilité, selon ce test | Jeux

La nouvelle console OLED Nintendo Switch est déjà entre les mains des utilisateurs, et bien sûr sur YouTube, ils la soumettent déjà à toutes sortes de tortures.

Ongle console portableComme un mobile, c’est un appareil difficile à concevoir. Non seulement à cause de la technologie elle-même, mais à cause de son statut de produit portable à utiliser directement entre les mains des utilisateurs.

C’est la pire des situations pour un fabricant : les utilisateurs ont tendance à être très peu prudents avec les produits portables, et ils finissent par recevoir des bosses et des chutes constantes.

JerryRigEverything est une chaîne YouTube populaire, avec plus de 7 millions d’abonnés, qui a soumis à un test de durabilité sur la nouvelle Nintendo Switch OLED. Les fans de Switch les plus sensibles feraient mieux de ne pas le voir, car la console est soumise à toutes sortes de tortures sauvages…

Comme on le voit dans la vidéo, Jerry Rig n’a aucun problème est gratter, frapper, brûler et même essayer de diviser la console Nintendo Switch OLED en deux à mains nues, pendant qu’il est allumé.

Le résultat n’est pas très bon. Donne à la Nintendo Switch OLED (revue) un score de 2 sur 10 en durabilité, et conseille ses utilisateurs mettre un protecteur sur l’écran OLED, Oui ou oui.

Il existe différents types d’écran OLED. Selon leur résistance : plastique, cristal, saphir et diamant.

Nintendo a confirmé que son écran OLED est en verre, mais JerryRigEverything a vérifié que se raye facilement, comme le plastique.

La raison en est que l’écran OLED du Switch a une fine couche de plastique pour éviter que le verre ne soit projeté si l’écran est brisé par un coup.

Beaucoup de gens ont enlevé cette couche en pensant qu’il s’agit d’un emballage d’usine, mais cela n’a pas à être fait car c’est une protection qu’il faut laisser.

Cette couche, étant en plastique, se raye facilement. C’est pourquoi vous devez mettre une protection supplémentaire contre les rayures.

Aussi, comme on le voit dans la vidéo, le feu gâche ladite couche de plastique de façon permanente. Bien que l’important soit que cela n’affecte pas l’écran OLED en verre.

Un point fort de l’écran est que il ne se pliera pas même si vous appliquez beaucoup de force. Et qu’il est souple, il peut donc recevoir de légers coups ou pressions avec votre doigt ou un stylet sans être affecté, à condition de ne pas le rayer.

D’autres parties de la console, telles que le boîtier, ils se rayent facilement avec un cutter. D’où le faible score de durabilité. Bien que dans le cas de l’affaire, il en va de même avec n’importe quel mobile à 350 euros.

La conclusion est simple : si vous souhaitez garder votre console Nintendo Switch OLED en bon état, mettre un protecteur d’écran dessus. Et traitez bien le boîtier, en l’éloignant des objets pointus, qui peuvent laisser des traces.

Si vous venez de l’acheter, voici quelques-uns des meilleurs jeux pour tester l’écran OLED de la Nintendo Switch.