La nouvelle normalité avec les combats en boxe

teruel chrétien

@Chris_Le_Gabach

Ce qui s’est passé entre Herring et Stevenson est un exemple de plus du passage de flambeau vu à plusieurs reprises en boxe. Le champion vétéran contre l’étoile montante. Schmeling contre Louis. De La Hoya contre Mayweather. Mais au-delà de produire un changement générationnel, la lutte entre les deux gauchers était un exposant de ce qui est une nouvelle dynamique. Autre passage de flambeau : celui des bonnes manières et de la chevalerie jusqu’à l’irrévérence, la jeune naïveté et le goût de la provocation.

S’il est vrai que Herring est un bon exemple d’éducation et de savoir-être, il est également vrai que Stevenson n’est pas le plus grand représentant de la nouvelle garde grossière. Mais cela peaufine quelque chose qui sera vu dans un avenir proche : que des personnalités telles que la marine sont en voie d’extinction et que des modèles tels que le nouveau champion WBO des super poids plume seront l’espèce dominante.

Et il semble que nous finirons par arriver à un point où nous trouverons deux adversaires avec une attitude similaire ou pire à celle de Shakur, où il n’y aura pas de héros et de méchant, mais deux coquins chacun plus insupportables. Comment se passera-t-il, que dans une affaire comme celle entre Gervonta et Rolly Romero, c’était celle de Baltimore qui devait faire preuve de bon sens. Et la raison ne manque pas pour affirmer que la boxe n’est pas la WWE ou un jeu.

Et c’est que, dans le courant actuel, ce ne sont pas les affrontements typiques dans lesquels les deux combattants ont une réelle animosité, comme Barrera avec Morales ou Fury avec Wilder récemment. Ce ne sont même pas des tactiques pour déstabiliser des rivaux comme Ali ou, pour reprendre un exemple contemporain, Josh Taylor. Ce sont des attitudes et des poses obligées de vendre des combats, de gagner des followers et des avantages financiers. De plus en plus fréquent et de plus en plus forcé et absurde. Ce qui fait réfléchir, aimes-tu vraiment ça ? Pourquoi en parle-t-on tous, même si c’est pour critiquer ? Cela deviendra-t-il une coutume absolue ?

À la fin du combat de Herring contre Stevenson, ce dernier s’est excusé auprès de son rival et de sa femme, qui l’ont dévisagé comme ce couple qui regarde votre ami célibataire qui vous rend incontrôlable. Plus tard, cette femme a découvert un tweet félicitant la nouvelle championne et avec un message qui, je pense, devrait pénétrer non seulement les athlètes mais aussi le public : vous n’avez pas besoin d’être un méchant pour vendre, le talent le fait pour vous. Et à cela, j’ajoute : si vous optez pour ce courant postmoderne, c’est peut-être parce que vous en manquez.