La nouvelle norme 5D stocke 500 To de données dans la taille d’un CD | La technologie

Bien que nous utilisions beaucoup le cloud et le stockage en ligne aujourd’hui, les systèmes de stockage physique ont toujours beaucoup de sens.

De nos jours, tout tourne autour du streaming et du stockage en ligne, mais disques durs externes haute capacité, continuez à vendre sans arrêt.

De nombreux utilisateurs, et encore plus d’entreprises et d’institutions, ont besoin systèmes de stockage physique massifs pour enregistrer votre contenu personnel, vos sauvegardes, vos bases de données, etc.

L’Université de Southampton a développé un nouveau système de stockage optique appelé 5D, qui stocke jusqu’à 500 To de données de la taille d’un CD. Est ou sont environ 10 000 disques Blu-ray, ou 31 disques durs externes comme celui-ci :

L’Université de Southampton développe cette nouvelle norme depuis près de 8 ans. Déjà en 2015, il présentait une première version, mais il ne permettait de stocker que 300 Ko, et il écrivait à une vitesse plus lente.

5 jours est un système de stockage optique qui utilise un faisceau laser pour écrire des données sur un cristal.

Contrairement à un disque Blu-ray ou similaire, qui est vulnérable à la chaleur, à l’humidité ou aux aimants, le verre de stockage 5D n’a pas ce problème. ET il peut survivre éternellement à température ambiante.

Il s’appelle 5 jours car en plus de stocker des données dans espace en trois dimensions, en trois dimensions, stocke également polarisation et intensité laser.

La clé est dans le laser femtoseconde, qui émet des impulsions lumineuses très courtes, mais très puissantes, à l’échelle nanométrique, selon New Atlas.

Avec ce système, une grande quantité d’informations peut être stockée dans très peu d’espace : jusqu’à 500 To sur un CD crystal, infiniment plus durable qu’un classique.

Mais ce stockage 5D présente deux inconvénients qu’ils n’ont pas encore corrigés : la vitesse de lecture et d’écriture est très lente.

En utilisant une nouvelle technique appelée Amélioration du champ proche a réussi à atteindre le 230 Ko / s, ce qui est très lent par rapport à un disque dur ou SSD actuel, mais suffisant pour écrire des documents texte en temps réel, ou pour stocker des données massives (avec beaucoup de patience…).

Aujourd’hui, ils étudient de nouvelles techniques pour augmenter cette vitesse de lecture et d’écriture, ainsi que pour réduire les coûts du laser, avant de lancer le Stockage 5D au marché.

Il s’agira d’un produit axé sur le stockage de données massives comme le recensement, les catalogues de musées, ou les chaînes d’ADN par exemple.