La nouvelle-nouvelle-nouvelle ère commence – The Ringer

Pour célébrer le premier épisode de Cheap Heat at The Ringer, Rosenberg, SGG, Dip et Shoemaker parlent des récentes sorties de la WWE, des matchs trop précoces de WrestleMania (30:42) et des choses dont nous aimons nous plaindre. De plus, Black Power Rankings de SGG (1:07:06), qui vient de Cancun quelques jours avant son mariage. Restez majestueux.

Hôtes : Peter Rosenberg, Stat Guy Greg, Diperstein

Invité : David Shoemaker

Producteur : Troy Farkas

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS