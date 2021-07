La nouvelle offre Galaxy S21 de Samsung vous offre 500 $ d’économies instantanées

Samsung a appris à ses dépens l’année dernière que sa structure de prix Galaxy S20 était un obstacle majeur pour les acheteurs à la recherche d’un produit phare Galaxy. Même avec les remises instantanées et les offres de précommande, la version la moins chère du Galaxy S20 n’était pas si attrayante. Samsung a donc modifié sa stratégie cette année, en baissant considérablement les prix d’entrée. Le Galaxy S21 a commencé à 799,99 $, soit 200 $ de moins que son prédécesseur. Même dans ce cas, acheter la dernière série Galaxy S n’est pas une bonne idée. C’est parce que les combinés Android perdent de la valeur plus rapidement que leurs homologues d’Apple.

Nous nous attendions à ce que Samsung et ses partenaires commerciaux baissent le prix du Galaxy S21 peu de temps après son lancement. Et il se trouve que Samsung est prêt à offrir aux acheteurs jusqu’à 500 $ de crédit instantané pour l’achat du Galaxy S21 sur lequel ils se languissent.

Lancée mi-janvier, la série Galaxy S21 est déjà « ancienne » selon les standards Android. Nous sommes au second semestre 2021 et Samsung s’apprête à lancer ses nouveaux pliables. Les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 devraient arriver dans les magasins fin août, avec des étiquettes de prix moins chères qu’auparavant. Mais tous ces téléphones contiendront toujours le même matériel haut de gamme. Que vous optiez pour le Galaxy S21 le moins cher ou l’option Fold 3 la plus chère, vous obtiendrez toujours le même processeur haut de gamme. Le Snapdragon 888 alimente de nombreux combinés haut de gamme de cette année. Dans cet esprit, acheter le Galaxy S21 si “tard” dans le jeu a toujours du sens.

Baisse de prix du Galaxy S21 de Samsung – offres de début juillet. Source de l’image : Samsung

La baisse de prix du Galaxy S21 expliquée

Lorsque Samsung a lancé la série Galaxy S21, il proposait trois prix de départ : 799 $ (Galaxy S21), 999 $ (Galaxy S21+) et 1 199 $ (Galaxy S21 Ultra). Samsung a également accordé jusqu’à 200 $ de crédit Samsung que vous pouvez utiliser pour d’autres accessoires Galaxy. En plus de cela, toutes les précommandes étaient accompagnées d’un Galaxy SmartTag gratuit. C’est sans tenir compte des économies d’échange qui pourraient être combinées avec la promotion de précommande ou les offres de transporteur.

Avance rapide jusqu’au début du mois de juillet, et Samsung vous propose une offre Galaxy S21 encore meilleure, disponible sur l’ensemble de la série S21. Vous pouvez obtenir jusqu’à 200 $ de réduction instantanément ou un crédit Samsung instantané de 500 $ qui peut être utilisé pour acheter un téléviseur 4K ou 8K éligible. Comme pour les autres offres, ces avantages n’incluent pas les offres de reprise, les remises peuvent donc être encore plus importantes.

Avec les économies instantanées appliquées, les prix de la série S21 tombent à 699,99 $, 799,99 $ et 999,99 $. En choisissant le S21+ ou le S21 Ultra, vous bénéficierez d’une remise de 200 $, tandis que le Galaxy S21 moins cher vous permettra d’économiser 100 $. Il s’agit des prix de départ des options de stockage de base pour chaque téléphone. Mais vous pourriez aussi bien doubler le stockage et toujours obtenir une meilleure offre qu’en janvier.

Les offres d’échange facultatives vous permettront d’obtenir jusqu’à 600 $ de crédit instantané pour un téléphone en bon état. Ou jusqu’à 450 $ pour un téléphone avec un écran fissuré. Si vous ne souhaitez pas échanger votre ancien téléphone contre le nouveau, Samsung ajoutera 50 $ supplémentaires en accessoires gratuits. Quoi qu’il en soit, la baisse de prix du Galaxy S21 est importante.

L’offre de crédit TV de 500 $

Plutôt que les économies instantanées sur le téléphone Galaxy S21, vous voudrez peut-être le crédit de 500 $ vers un téléviseur 4K ou 8K. Vous avez deux options avec cette offre. Achetez tout simultanément dans la boutique en ligne de Samsung ou attendez que Samsung vous envoie les détails du rachat de crédit par e-mail.

L’achat des deux appareils en même temps est l’option la plus simple, car Samsung appliquera instantanément la remise de 500 $. Sinon, vous devrez attendre jusqu’à 14 jours pour que les détails du crédit arrivent dans votre boîte de réception.

Dans tous les cas, vous n’avez que jusqu’au 24 juillet pour profiter des nouvelles baisses de prix du Galaxy S21 de Samsung.

