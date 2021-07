La nouvelle OPPO Watch 2 filtrée en détail, c’est la montre qui veut rivaliser avec l’Apple Watch | La technologie

OPPO n’est pas à l’abri des fuites et sa nouvelle montre connectée, l’OPPO Watch 2. Le design serait clairement inspiré de l’Apple Watch, bien qu’avec de petits détails uniques.

Aucun appareil n’est à l’abri des fuites, quelle que soit la catégorie de produit. Si vous avez des composants électroniques et qu’ils proviennent d’une grande entreprise, les fuites feront leur apparition. Le dernier produit qui a subi cette situation a été la montre intelligente que OPPO prépare.

Cette montre porte le nom OPPO Watch 2 et remplace sa première équipe destinée à concourir dans la catégorie wearables. Et, est-ce que les appareils de ce style sont au goût du jour et de plus en plus d’entreprises décident de se lancer sur le marché et de proposer des montres ou des bracelets intelligents.

L’OPPO Watch 2 arriverait avec un design très similaire à la montre intelligente d’Apple. Bien sûr, alors que l’Apple Watch s’appuie sur un bouton qui sert d’engrenage pour se déplacer entre les menus, l’OPPO Watch 2 aurait deux boutons pour gérer les menus. En plus, etÀ première vue, l’horloge de la société asiatique aurait été un peu plus longue.

Les détails de cette smartwatch sur Android n’ont pas encore été divulgués, bien que tout indique qu’à l’intérieur de l’OPPO Watch 2 se trouve le Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus. Ce processeur est le dernier développé pour les appareils intelligents tels que les montres ou les bracelets. Le principal avantage est sa faible consommation et sa faible puissance.

OPPO Regarder 2 pic.twitter.com/hWr84bvCMG – Evan Blass (@evleaks) 24 juillet 2021

Quant au système d’exploitation de l’OPPO Watch 2, ce qui est attendu, bien que ce ne soit pas clair, c’est qu’il arrivera avec Wear OS 3. Bien sûr, les chances sont minces. Il y a quelques semaines, Google a annoncé les appareils compatibles avec sa nouvelle version du système d’exploitation destiné aux wearables et la liste en plus d’être brève a laissé de côté un grand nombre d’équipements.

Le design, similaire à l’Apple Watch, offrirait deux tailles : 42 et 46 millimètres. Ainsi, les utilisateurs peuvent choisir celui qui leur convient le mieux au poignet. Les finitions n’ont pas encore été filtrées, bien que les matériaux attendus soient le verre et le métal. De plus, d’après les photographies, il semble que ce seront les sangles qui donneront la touche de couleur.

Pour le moment, ce sont toutes les informations sur la montre intelligente OPPO, nous devrons attendre que la société décide de la présenter officiellement pour connaître tous ses détails. De même, son truc serait qu’il vienne dans notre péninsule pour la connaître de première main.