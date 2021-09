La nouvelle option de stockage de 1 To de l’iPhone 13 Pro fait déjà face à des délais de livraison en octobre

Apple a ouvert aujourd’hui les précommandes pour les quatre modèles d’iPhone 13 via son site Web et l’application Apple Store, et les délais de livraison estimés glissent déjà en octobre pour les modèles Pro avec la toute nouvelle option de stockage de 1 To aux États-Unis et dans certains autres pays.



L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont disponibles avec jusqu’à 1 To de stockage, ce qui est la plus grande capacité de stockage jamais offerte dans un iPhone. L’option de stockage n’est pas bon marché, avec des prix atteignant jusqu’à 1 599 $ pour l’iPhone 13 Pro Max avec 1 To aux États-Unis. Des options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go sont également disponibles, avec de nombreuses configurations toujours disponibles pour la livraison le 24 septembre au moment de la rédaction.

Les modèles standard iPhone 13 et iPhone 13 mini sont également disponibles avec 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage, mais il n’y a pas d’option 1 To pour ces appareils.

Les principales caractéristiques de la gamme iPhone 13 incluent une puce A15 Bionic plus rapide, des améliorations de l’appareil photo, une durée de vie de la batterie plus longue et une encoche plus petite. Les deux modèles Pro disposent également d’un écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz. Les quatre modèles d’iPhone 13 commenceront à arriver chez les clients et à être lancés dans les magasins le vendredi 24 septembre.

Mettre à jour: Depuis la publication de cette histoire, certains autres modèles d’iPhone 13, capacités de stockage et combinaisons de couleurs ont commencé à faire face à des estimations de livraison prolongées jusqu’en octobre. Discutez de votre précommande sur les forums MacRumors.

Meilleures histoires

iPhone 13 Pro disponible avec jusqu’à 1 To de stockage, le prix atteint un record de 1 599 $

Apple a annoncé aujourd’hui que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont disponibles avec jusqu’à 1 To de stockage, ce qui est la plus grande capacité de stockage jamais offerte dans un iPhone. L’option de stockage n’est pas bon marché, avec l’iPhone 13 Pro Max avec 1 To de stockage au prix de 1 599 $ aux États-Unis, ce qui en fait l’iPhone le plus cher de tous les temps. Quatre capacités de stockage sont disponibles pour l’iPhone 13 Pro…

Kuo: la gamme iPhone 13 commencera à 128 Go de stockage, les modèles Pro auront une option de 1 To

Deux jours seulement avant l’événement annuel iPhone d’Apple, l’analyste réputé Ming-Chi Kuo a décrit les capacités de stockage attendues pour la gamme iPhone 13. Dans une note de recherche avec la société d’investissement TF International Securities, obtenue par MacRumors, Kuo a déclaré que la gamme iPhone 13 commencera avec 128 Go de stockage, sans option de 64 Go pour aucun modèle. Kuo a ajouté que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro…

Au revoir 64 Go: la gamme iPhone 13 commence à 699 $ avec 128 Go de stockage

Apple a annoncé aujourd’hui que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini démarrent avec 128 Go de stockage, soit le double des 64 Go de base proposés pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini. Les capacités de stockage disponibles pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini incluent 128 Go, 256 Go et 512 Go, tandis que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max disposent également d’une nouvelle option de stockage de 1 To. Les prix continuent de commencer à 699 $ pour le…

Tous les modèles d’iPhone 13 disponibles en précommande ce vendredi avec la date de sortie du 24 septembre

Apple a annoncé aujourd’hui que l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront tous disponibles en précommande ce vendredi 17 septembre à 5 heures du matin, heure du Pacifique, et les quatre appareils seront lancés une semaine plus tard. Vendredi 24 septembre. Ces dates s’appliquent aux clients aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Chine, en Allemagne, en Inde, au Japon, au Royaume-Uni et dans plus de 30 autres pays et …

Apple supprime discrètement le modèle iPhone SE de 256 Go de la boutique en ligne

Suite aux mises à jour de ses gammes de produits cette semaine, Apple a discrètement abandonné l’option de capacité de 256 Go pour l’iPhone SE. Avant cette semaine, l’iPhone SE était disponible dans des configurations de 64 Go, 128 Go et 256 Go, mais depuis l’événement “California streaming” de mardi et le remaniement ultérieur de la gamme de produits, seules la première et la deuxième de ces capacités sont répertoriées sur la boutique en ligne d’Apple. Prix…

Tourner une vidéo 4K ProRes nécessite un iPhone 13 Pro avec au moins 256 Go de stockage

Les nouveaux modèles d’iPhone 13 Pro prennent en charge l’enregistrement vidéo 4K ProRes, mais il y a un problème si vous souhaitez capturer des vidéos de la plus haute qualité – vous avez besoin d’un iPhone 13 Pro ou Pro Max avec au moins 256 Go d’espace de stockage. Sur la page des spécifications techniques d’Apple pour les nouveaux appareils et dans le communiqué de presse annonçant les nouveaux modèles d’iPhone 13 Pro, Apple dit que si vous avez un iPhone 13 Pro ou un iPhone 13 Pro Max…

Quelle est la date de sortie de l’iPhone 13 ?

Apple a maintenant annoncé l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro lors de son événement “California Streaming” de septembre, révélant les fonctionnalités tant attendues des nouveaux smartphones avant l’arrivée des premiers appareils chez les clients. Après un lancement plus tardif que d’habitude pour les modèles d’iPhone 12 l’année dernière, Apple est revenu à son calendrier traditionnel de dévoilement des smartphones de septembre pour la gamme iPhone 13, qui…

Apple Online Store en baisse avant les précommandes des iPhone 13 et 13 Pro

La boutique en ligne d’Apple est en baisse avant les précommandes de l’iPhone 13 mini, de l’iPhone 13, de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max, qui devraient commencer à 5 h 00, heure du Pacifique aux États-Unis. “Vous êtes… en avance”, lit-on dans le message de l’Apple Store lorsque vous essayez de visiter le site Web américain. “La précommande commence à 5 h 00 HAP. Profitez du sommeil supplémentaire.” Apple avait l’habitude de faire des précommandes de nouveaux appareils à 00h01…

Apple dévoile l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max avec des écrans ProMotion et jusqu’à 1 To de stockage

Apple a annoncé aujourd’hui l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max lors de son événement “California Streaming”, avec des écrans Super Retina XDR plus lumineux avec ProMotion, des caméras arrière améliorées, une variante plus puissante de la puce A15 Bionic, jusqu’à 1 To de stockage, un nouvelle option de couleur Sierra Blue, et plus encore. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont proposés dans les mêmes tailles d’écran de 6,1 et 6,7 pouces que le…