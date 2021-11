La nouvelle ordonnance d’Animal Crossing sur les oiseaux de nuit ne fait pas grand-chose

Et ils disent que les monstres sortent la nuit… Capture d’écran : Nintendo

Animal Crossing: la mise à jour de gros cul de New Horizons a été abandonnée plus tôt que prévu et bien qu’elle introduit des tonnes de nouveautés, il y a un aspect modeste dont les joueurs ne sont pas totalement satisfaits: les ordonnances des îles, et pour être précis, cette nouvelle Night Owl.

Les ordonnances, qui ont été introduites pour la première fois dans New Leaf, changent fondamentalement la façon dont une île et ses habitants fonctionnent. Ils vous donnent toute liberté pour personnaliser les fonctions de base de l’île, de forcer les gens à se lever tôt à empêcher les mauvaises herbes d’apparaître aussi souvent. Quelques points à savoir sur les ordonnances :

Chaque ordonnance coûte 20 000 cloches à promulguer. Un seul peut être en vigueur à la fois. Ils ne prennent effet qu’à 6 heures du matin le lendemain.

Quelles sont les heures d’ouverture de l’ordonnance Night Owl de l’ACNH ?

Comme vous pouvez probablement le deviner par son nom, l’ordonnance Night Owl fait que les magasins restent ouverts plus longtemps et que les villageois s’endorment plus tard. Ainsi, par exemple, la boutique Able Sisters est normalement ouverte de 9h à 21h. En vertu de l’ordonnance Night Owl, la boutique de vêtements et de tailleurs est censée rallonger le quart de travail de la boutique… ce qu’elle fait techniquement. Mais selon divers utilisateurs de Twitter, il ne reste ouvert que pendant peut-être une heure de plus. Bien que ce soit une amélioration, c’est aussi un peu frustrant si vous avez déjà joué à des jeux Animal Crossing, où l’ordonnance est allée plus loin qu’une maigre heure supplémentaire.

Donc, vous payez 20 000 cloches – ce qui est beaucoup, malgré la facilité avec laquelle la devise est à accumuler – pour quelque chose qui ne fait finalement presque rien. Et dans Animal Crossing, les heures d’ouverture des magasins sont en fait plus importantes que prévu, car elles correspondent à l’heure du monde réel. Si vous vous lancez dans le jeu à 23 heures, par exemple, vous avez peut-être manqué l’occasion de visiter les magasins clés que vous auriez voulu. Il semble probable que les gens continueront à changer l’horloge de leur Switch pour contourner le problème.

Ce n’est cependant qu’une petite déception dans la mise à jour massive d’Animal Crossing: New Horizons. Il y a tellement de nouveautés qu’il peut être difficile de tout analyser, mais vous pouvez consulter nos conseils sur 18 choses que vous devriez faire maintenant que la mise à jour est sortie. Pendant que vous y êtes, appuyez également sur The Roost, où des personnages spéciaux font désormais leur apparition.