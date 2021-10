Pendant près d’une décennie, le mouvement transgenre a déferlé sur la société américaine avec une façade de certitude et de supériorité morale que personne n’est autorisé à remettre en question. Choisir son sexe a été la nouvelle frontière courageuse que nos enfants ont le droit de traverser, et malheur au parent, au médecin ou à l’éducateur qui conteste.

Ces dernières semaines, cependant, une autre fissure majeure dans ce mur est apparue. Dans une interview révolutionnaire, deux fournisseurs de premier plan dans le domaine de la médecine transgenre admettent publiquement qu’il y a beaucoup de choses sur la doctrine transgenre qui doivent être remises en question.

Abigail Shrier, auteur de « Irreversible Damage », a interviewé le Dr Marci Bowers, spécialiste de la vaginoplastie de renommée mondiale qui a opéré Jazz Jennings, et Erica Anderson, psychologue clinicienne à la Child and Adolescent Gender Clinic de l’Université de Californie à San Francisco. C’est un feu rouge clignotant que ces deux spécialistes émettent publiquement des doutes. Ces praticiens sont également transgenres et ont aidé des centaines d’enfants et d’adolescents à faire la transition. Maintenant, ils demandent : la nouvelle orthodoxie est-elle allée trop loin ?

Anderson a même soumis un éditorial co-écrit au New York Times avertissant que de nombreux prestataires médicaux transgenres traitaient les enfants de manière imprudente. Le Times a refusé de publier, citant que cela était « en dehors de nos priorités de couverture en ce moment ».

Ces interviews explosives sont une bonne nouvelle pour les parents qui ont senti que quelque chose n’allait pas du tout. Les parents qui pleurent de voir un fils devenir une fille ou qui remettent en question une chirurgie qui change la vie du corps sain de leur enfant sont étiquetés transphobes sans soutien. Les groupes de soutien trans par les pairs en ligne font beaucoup pour offrir à un enfant une « famille de paillettes » pour remplacer les parents qui ne se rangent pas derrière le désir d’un adolescent de changer de sexe.

En 2007, il s’agissait d’un problème moins important, car il y avait une clinique de transition entre les sexes dans le pays. Aujourd’hui, ces cliniques se comptent par centaines.

Reconnaître les risques des bloqueurs de la puberté, de la chirurgie

Comme ces deux praticiens le révèlent, les protocoles de transition de genre ruineront probablement la capacité d’une personne à réagir à l’intimité sexuelle et, dans de nombreux cas, produiront la stérilité. Ce sont des prix élevés à payer. Ces entretiens confirment à quel point nous avons été incontrôlables et combien il y a à remettre en question dans les protocoles de suppression du genre.

Bowers explique ce qui arrive aux patients qui poursuivent une chirurgie de transition de genre après avoir pris des bloqueurs de la puberté (médicaments qui retardent la puberté) et des hormones sexuelles croisées. Bowers admet qu’il n’est « pas un fan » des bloqueurs de puberté. Lorsque la puberté physique est inhibée, il n’y a pas assez de peau pénienne et scrotale pour qu’un chirurgien puisse remodeler les organes féminins sans prendre la muqueuse de l’estomac ou même une partie du côlon d’un patient. Bowers refuse d’utiliser le côlon, bien que d’autres médecins le fassent : « Vous pouvez avoir un cancer du côlon… ou une colite chronique au fil du temps. Et c’est juste dans l’écoulement et l’apparence désagréable et ça ne sent pas le vagin.

Pourtant, le mouvement des médecins et des militants pour les droits des transgenres affirme depuis une décennie qu’il est parfaitement sûr pour des enfants aussi jeunes que neuf ans de prendre des bloqueurs de puberté. Tout est « entièrement réversible », ont-ils déclaré. La Mayo Clinic, le St. Louis Children’s Hospital et le New York Times mentionnent à peine les données qui montrent que la dysfonction sexuelle et la stérilité résultent souvent des bloqueurs de la puberté.

Les médecins qui administrent des bloqueurs de puberté et des hormones sexuelles croisées sont coupables de pensée magique, comme si « les chirurgiens pouvaient tout faire », affirme Bowers. Jennings, le patient le plus célèbre de Bowers, en est un exemple. Quelques jours après que Bowers ait retiré le pénis de Jennings et construit des parties du corps féminin avec la peau disponible, Jazz a ressenti une «douleur folle». Il a été ramené d’urgence à l’hôpital où un autre médecin l’attendait. « Alors que je la recevais [sic] sur le lit, j’ai entendu quelque chose éclater », a-t-il déclaré. Le nouveau vagin de Jazz s’était séparé.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir à quel point l’incertitude existe, même chez les médecins hautement qualifiés, lorsqu’ils tentent une réparation. Il est difficile d’échapper au sentiment que les adolescents en transition sont des cobayes dans une vaste expérience nationale.

La jeunesse accélérée mène à des soins de santé dangereux

Les bloqueurs de puberté ne sont que la première étape de ce processus problématique. La norme de soins établie par la World Professional Association for Transgender Health (WPATH) est appelée « thérapie affirmative ». Un « bon » médecin, thérapeute ou éducateur est tenu d’accepter pour argent comptant le désir d’un enfant de changer de sexe et de lui proposer des médicaments pour inhiber la puberté.

Il y a peu d’exploration sur les causes réelles de la dépression d’une adolescente ou sur les raisons pour lesquelles elle se sent mal à l’aise dans son sexe. Dans ce que beaucoup pensent être une contagion sociale, le nombre de femmes natales cherchant une transition de genre a grimpé en flèche, affectant deux fois plus de filles que de garçons. Si un médecin acceptait la ferme conviction d’une patiente anorexique qu’elle est grosse et prescrivait une liposuccion ou une clinique d’amaigrissement comme traitement, nous l’appellerions difficilement « compatissant ». Pourtant, cette suspension exacte de la logique est appliquée à la dysphorie de genre.

Les bloqueurs de la puberté sont suivis, presque inévitablement, par des hormones sexuelles croisées qui ont d’énormes implications médicales. Une fille prenant de la testostérone se sentira audacieuse et confiante, dépassant ses insécurités et sa dépression. Mais elle développera également des poils sur le visage qui ne disparaîtront probablement pas même si elle arrête de prendre des hormones. Sa voix va s’approfondir, généralement de façon permanente. Son vagin s’atrophie et en raison de l’épaississement du sang, elle présente un risque beaucoup plus élevé de crise cardiaque. Comme le chirurgien Bowers l’indique clairement dans son interview, avec le temps, les hormones sexuelles croisées laisseront probablement les patients infertiles et incapables de profiter de l’intimité sexuelle.

Il s’agit d’un protocole étonnant pour faire pression sur les enfants et les adolescents vulnérables étant donné que 70% des enfants dépassent la dysphorie de genre sans aucune intervention, comme l’explique Shrier dans son livre d’enquête sur le sujet. Ce n’est que dans le domaine de la médecine transgenre que nous autorisons des procédures qui interrompent le fonctionnement biologique normal et sain d’un enfant ou d’un adolescent, sur la seule base d’une « détresse mentale autodéclarée », écrit Shrier.

Cette précipitation réflexive vers le traitement a amené Anderson à déclarer ouvertement que de nombreux jeunes adultes reçoivent des « soins de santé bâclés ». Les problèmes émotionnels sous-jacents ne sont pas résolus par les hormones et la chirurgie. En effet, près de la moitié des parents d’enfants en transition déclarent que leur enfant était dans un pire endroit, pas un meilleur, en conséquence.

Un rapport divulgué de 2019 de la célèbre clinique du genre Tavistock et Portman Trust au Royaume-Uni a montré que les taux d’automutilation et de suicide n’avaient pas diminué même après la suppression de la puberté. Le rapport était si accablant que le chef de la clinique a démissionné. Il craignait que la clinique n’accélère la transition des jeunes sans effet positif et, dans certains cas, avec de réels dommages.

Poussé par l’idéologie, pas la science

Bowers admet une fois de plus que les principaux prestataires de soins n’ont pas osé le déclarer à haute voix, bien que cela soit évident pour quiconque a travaillé ou écrit dans le domaine de la médecine transgenre. Bowers fait allusion à un parti pris intrinsèque, un dogme enrégimenté. Il dit: « Il y a certainement des gens qui essaient d’écarter quiconque n’adhère pas absolument à la ligne du parti que tout devrait affirmer et qu’il n’y a pas de place pour la dissidence. » Bowers pense que c’est une erreur.

Comment un domaine de la médecine peut-il prétendre offrir une aide fondée sur la « science » lorsque l’enquête et la dissidence sont si ouvertement tournées en dérision – ou lorsque ceux qui remettent en question risquent de perdre leur carrière ? Pourquoi les parents risqueraient-ils l’avenir de leurs enfants sur des protocoles pour lesquels il n’existe pas de bonnes études à long terme ?

La détermination de créer un soi de son choix n’est pas motivée par la science, mais par l’idéologie. Comme l’explique Carl Trueman dans son livre historique, « The Rise and Triumph of the Modern Self », nous avons permis à la sexualité d’être « au cœur même de ce que signifie être une personne authentique », une revendication profonde « qui est sans doute sans précédent dans l’histoire. » Un système de croyances – et non la science – régit notre approche des insécurités de l’enfance et de l’adolescence.

Le mur transgenre que nous entendons se fissurer est le mythe selon lequel il existe une véritable science derrière cette nouvelle orthodoxie de genre. Deux des pratiquants les plus actifs ont commencé à siffler. Il y aura plus. Plus de parents, plus de médecins, plus de personnes en transition soulèveront des questions et refuseront de prétendre que c’est une voie de la sagesse.

Le rideau est tiré sur les fondements fragiles d’une industrie qui menace de remodeler ce que signifie être humain – vivre comme un homme ou une femme. L’avenir pourrait bien faire apparaître des centaines de personnes avec des regrets, coincées dans des corps qui ne fonctionnent pas comme ils ont été conçus. Ils se demanderont comment les adultes de leur passé leur ont permis de poursuivre une telle folie.

Paula Rinehart, LCSW, est thérapeute à Raleigh, Caroline du Nord, et l’auteur du livre « Sex and the Soul of a Woman ». Elle écrit sur la famille et la culture.