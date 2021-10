La nouvelle page à onglet de Chrome pourrait bientôt afficher vos souvenirs Google Photos préférés

in

Google ne veut pas que vous oubliiez votre passé glorieux

Google intègre de plus en plus de ses services avec la nouvelle page à onglet de Chrome pour augmenter la visibilité et l’utilité. Après avoir déployé les raccourcis de fichiers Drive, la société expérimente maintenant l’affichage de vos souvenirs Google Photos lors de l’ouverture d’un nouvel onglet.

Comme repéré par ChromeStory, il existe un nouveau drapeau NTP Photos Module dans la dernière version Canary de Chrome. L’activer permet au navigateur d’afficher vos souvenirs de Google Photos sur une nouvelle page à onglet. La première fois, vous devrez accepter l’invite pour permettre au navigateur d’afficher vos photos anciennes et oubliées. Après cela, Chrome extraira automatiquement vos souvenirs du compte auquel vous êtes actuellement connecté.

Cet indicateur permettant d’activer le module Photos doit également être présent dans les versions Dev et Beta de Chrome pour Mac, Linux, Windows et Chrome OS.

La fonction Souvenirs de Google Photos est très attrayante, mais certaines personnes ont tendance à manquer les photos qu’elle refait surface si elles n’ouvrent pas fréquemment l’application Photos. D’un autre côté, la nouvelle page à onglet de Chrome est quelque chose que vous voyez tout le temps, donc cette intégration croisée entre Chrome et Photos pourrait être un bon moyen d’ajouter un peu de nostalgie à votre journée.

